Cutremurul din Rusia este unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată pe Pământ

În noaptea de 30 iulie, un cutremur extrem de puternic a zguduit Peninsula Kamchatka din Extremul Orient al Rusiei. Conform celor mai recente date furnizate de Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), magnitudinea a fost reevaluată la 8,8, plasându-l în clasamentul primelor șase cele mai puternice seisme înregistrate vreodată pe planetă, potrivit Le Figaro. S-a produs la ora 23:25. GMT, la o adâncime de 20,7 kilometri, la aproximativ 126 km de Petropavlovsk-Kamchatsky, capitala regiunii.

The sheer intensity and energy exploding from this quake. 😳

8.7 mag earthquake in #Russia. Tsunami warnings and watches. #earthquake #sismo #tsunami #BREAKING pic.twitter.com/QYhfkaV5g4

— vishkriss™ (@MINDKRRAFT) July 30, 2025