Imagini virale cu o echipă de chirurgi care țin pacientul pe masa de operație, în timpul cutremurului din Rusia

O echipă de chirurgi din Rusia a ținut un pacient ca să nu cadă de pe masa de operație în timpul cutremurului puternic din Peninsula Kamceatka.

Seismul a avut magnitudinea de 8,8.

Imaginile surprinse de o cameră video din sala de operații arată momentele din timpul cutremurului, potrivit Sky News.

🇷🇺🩺⚠️ — Unshaken dedication!

As the Kamchatka earthquake struck, surgeons at a local cancer center kept operating — refusing to leave their patient even as the ground trembled beneath them.

Minister Oleg Melnikov confirmed: the patient is safe and recovering well. pic.twitter.com/56AXWigzrA

