Europa se apropie de ținta de ocupare pentru 2030. România rămâne în urmă

Potrivit celor mai recente date publicate luni de Eurostat, aproape jumătate dintre regiunile europene au atins deja ținta de 78% privind rata de ocupare a forței de muncă, stabilită pentru anul 2030, însă disparitățile regionale rămân importante în estul și sudul continentului.

Nordul prosper, sud vulnerabil

„Aproape jumătate (46,5%) dintre regiunile UE au atins sau au depășit deja obiectivul european de 78%”, precizează Eurostat în raport, arătând că 113 din 243 de regiuni au ajuns la această țintă.

Țările din nordul și vestul Europei domină clasamentul, cu cele mai mari rate de ocupare: Cehia, Danemarca, Germania, Irlanda, Țările de Jos, Slovacia și Suedia. În unele regiuni, precum Åland, Bratislava, Varșovia, Budapesta, Utrecht și Praga, nivelul ocupării a depășit chiar 85%.

În schimb, multe dintre regiunile cu rate scăzute de ocupare sunt rurale, slab populate sau aflate la periferia Uniunii, potrivit Eurostat.

Printre acestea se regăsesc părți din România, Grecia, sudul Spaniei și Italiei, precum și regiunile ultraperiferice ale Franței: „Regiunile foste industriale, care nu s-au adaptat economic, se confruntă cu o ocupare redusă – un efect al globalizării asupra sectoarelor tradiționale precum mineritul, siderurgia sau textilele”.

România: 63,8% rata națională, mari diferențe între regiuni

Potrivit datelor detaliate din baza Eurostat, rata de ocupare în România a fost în 2024 de 63,8%, cu 12 puncte procentuale sub media UE (75,8%), însă diferențele între regiunile țării sunt considerabile.

București-Ilfov se situează la vârful clasamentului național, cu o rată de 75,5%, apropiată de media Uniunii Europene. Urmează Nord-Vestul, cu 66,0%, și Sud-Muntenia, cu 63,5%, în timp ce Centrul înregistrează 62,6%, iar Nord-Estul 62,9%.

În partea inferioară a clasamentului se află Vestul, cu 61,7%, Sud-Vest Oltenia, cu 58,6%, și Sud-Estul, cu doar 57,3%, cea mai scăzută rată de ocupare din țară și printre cele mai slabe regiuni din Europa Centrală și de Est.

Ținte naționale diferențiate

Pentru atingerea obiectivului comun al UE – o rată de ocupare de 78% până în 2030 – fiecare stat membru și-a stabilit ținte proprii. Astfel, Ungaria și-a propus 85%, Malta 84,6%, iar Germania 83%.

„Țintele sunt mai ridicate pentru țările care aveau deja rate mari de ocupare”, a explicat Eurostat. Având încă decalaje structurale semnificative, România nu figurează printre statele cu ținte ridicate.