Datele Eurostat: Sud-Estul Europei, cea mai riscantă zonă rutieră din UE. România, în topul mortalității

Sud-estul Uniunii Europene continuă să fie zona cu cele mai multe decese rutiere, potrivit celor mai recente date Eurostat publicate înaintea Zilei Mondiale de Comemorare a Victimelor Traficului Rutier, care este celebrată pe 17 noiembrie. Media UE în 2023 a fost de 46 de victime la un milion de locuitori, însă multe regiuni din partea de sud-est depășesc considerabil această cifră.

În total, șapte regiuni europene au înregistrat cel puțin 100 de decese rutiere la un milion de locuitori, iar două sunt în România. Sud-Vest Oltenia și Sud-Estul țării se află în acest grup restrâns al celor mai periculoase, cu 107, respectiv 102 victime la un milion de locuitori.

Bulgaria și Grecia, cu cele mai mortale zone rutiere

Bulgaria rămâne țara cu cele mai dramatice cifre. Regiunea Severozapaden a raportat 166 de decese la un milion de locuitori, cea mai ridicată rată din întreaga Uniune. Alte regiuni din Bulgaria și Grecia depășesc același prag, ilustrând cât de gravă este situația în sud-estul Europei.

Grecia se remarcă prin două regiuni insulare – Ionia Nisia și Notio Aigaio, unde au fost raportate 120, respectiv 119 decese la un milion de locuitori. Lista zonelor critice este completată de departamentul francez de peste mări Guyane, cu 117 victime.

Vestul Europei, la polul opus

În contrast puternic, marile capitale vest-europene se numără printre cele mai sigure regiuni. Bruxelles (Belgia) a înregistrat doar 5 decese la un milion de locuitori, Viena (Austria) – 6, iar Berlin (Germania) – 9, de peste zece ori mai puțin decât cele mai afectate regiuni din estul UE.

România, pe hartă roșie rutieră

Discrepanțele majore arată că Europa se împarte tot mai vizibil între zone cu infrastructură solidă și politici eficiente de siguranță rutieră și zone unde riscul continuă să fie foarte ridicat.

În România, regiunile afectate sunt preponderent cele din sud și sud-vest, unde traficul intens – în special pe drumuri secundare care preiau fluxuri principale, infrastructura deficitară, comportamentele riscante la volan și parcul auto îmbătrânit contribuie la menținerea unei mortalități ridicate. Iar Eurostat subliniază că, deși la nivelul UE numărul victimelor rutiere stagnează sau chiar scade, în aceste regiuni situația rămâne critică.