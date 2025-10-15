Cutremur neobișnuit cu magnitudinea 4 în Satu Mare

Acesta a avut magnitudinea 4 și s-a produs la adâncimea de 5 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Satu Mare (22 km), Baia Mare (34 km), Zalău (55 km).

Județul Satu Mare are două zone cu risc seismic. Vorbim despre zona Careiului și de aliniamentul Halmeu-Livada, unde există mai multe epicentre. Fiind o zonă de câmpie, cutremurele de suprafață sunt cele mai periculoase.

Totuși, zona nu este cunoscută pentru cutremure. Fiind considerat un județ sigur de o hartă publicată acum ceva timp de INFP.

Raportul s-a bazat pe evaluarea istoricului seismelor din România. Concluziile au arătat că județele Timiș, Caraș Severin, Satu Mare și Constanța sunt cele mai sigure locuri, în cazul unui cutremur. La fel stă situația și la granița dintre județele Suceava și Maramureș.