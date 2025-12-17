Poliția americană caută încă un suspect în cazul atacului armat de la Universitatea Brown

O a doua persoană este căutată în legătură cu atacul armat soldat cu doi morți și nouă răniți la Universitatea Brown, sâmbătă, a anunțat poliția locală miercuri, în a cincea zi a anchetei. Anchetatorii „cer ajutorul publicului pentru identificarea și discuția cu o persoană” văzută „în apropierea” suspectului, se arată într-un comunicat de presă, potrivit Le Figaro.

Poliția din Providence, Rhode Island, a publicat trei fotografii cu individul, a cărui față este neclară. În fotografii, bărbatul poartă haine bleumarin, ceea ce pare a fi o glugă verde și are o geantă de culoare deschisă. Poliția publicase anterior mai multe fotografii și videoclipuri cu un suspect descris ca având o înălțime de aproximativ 1,72 m, o constituție robustă, purtând haine închise la culoare, o mască chirurgicală și o căciulă. Identitatea sa rămâne necunoscută.

Recompensă pentru identificarea suspectului

O recompensă de 50.000 de dolari a fost oferită „pentru orice informație care duce la identificarea, arestarea și condamnarea făptașului”, care este considerat „înarmat și periculos”. Atacatorul a deschis focul sâmbătă în clădirea de inginerie și fizică a Colegiului Brown, unde aveau loc examene, ucigând doi studenți, Ella Cook și Mukhammad Aziz Umurzokov, și rănind alți nouă, ale căror nume nu au fost dezvăluite.

Un priveghi virtual de rugăciune interconfesională a fost planificat de universitate pentru miercuri în onoarea victimelor. Duminică, un bărbat a fost arestat, dar ulterior eliberat din cauza lipsei de dovezi. Marți seară, Universitatea Brown a emis o declarație prin care denunța acuzațiile formulate pe rețelele de socializare împotriva unuia dintre studenții săi.