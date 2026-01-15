Kievul primește centrale electrice mobile pentru a face față crizei de energie

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri seară că autoritățile caută soluții pentru alimentarea cu energie termică și electrică a capitalei, relatează Kyiv Post.

Orașele și satele din întreaga țară sunt și ele ținta atacurilor energetice.

În aceeași zi, autoritățile din Kiev au pus în funcțiune cinci centrale electrice mobile de mici dimensiuni, fiecare cu o capacitate de 66 de megawați.

Două dintre acestea produc deja energie, iar celelalte trei urmează să fie activate în perioada următoare, relatează aceeași sursă.

Prim-adjunctul interimar al Administrației de Stat a orașului Kiev, Petro Panteleiev, a explicat că puterea totală a acestor centrale nu va elimina lipsa generală de energie din sezonul rece.

Noile instalații de cogenerare au rolul de a produce căldură și electricitate. Ele nu vor alimenta locuințele, ci vor deservi obiectivele de infrastructură esențială.

În plus, autoritățile au comandat o centrală diesel suplimentară, cu o capacitate de 20 de megawați, care va deveni operațională în luna martie, potrivit lui Panteleiev.

Ministrul pentru Dezvoltarea Comunităților și Teritoriilor, Oleksii Kuleba, a spus că în anul 2026 vor intra în funcțiune peste 500 de megawați din unități de cogenerare.

„Împreună cu partenerii noștri internaționali, am asigurat aproape 600 de unități de cogenerare, aproximativ 400 de centrale termice modulare și 28 de unități cu turbine pe gaz. Majoritatea acestor echipamente au fost deja instalate sau se află în stadiul final de punere în funcțiune.”, a zis el.

Până în prezent, sectorul municipal beneficiază deja de peste 570 de megawați de capacitate nouă, distribuită la nivel local.

„Unitățile de cogenerare, centralele termice modulare și unitățile cu turbine pe gaz funcționează aproape de consumator și pot fi pornite autonom. Aceasta înseamnă că o centrală termică poate funcționa chiar dacă o centrală termică și electrică mare este avariată, iar stațiile de pompare asigură alimentarea cu apă fără electricitate din rețea”, a declarat Oleksii Kuleba.

În anul 2024, Volodimir Zelenski a prezentat un plan care prevedea construirea a până la un gigawatt de capacitate mobilă într-un singur an și alți patru gigawați în anii următori.

„Ca urmare a atacurilor rusești cu rachete și drone, nouă gigawați de energie au fost deja distruși, în ciuda faptului că vârful consumului de energie în Ucraina iarna trecută a fost de 18 gigawați. Deci, jumătate din aceasta nu mai există”, a declarat el la Conferința de Recuperare a Ucrainei de la Berlin la acea vreme.

Tot în discursul de miercuri, președintele a afirmat că restricțiile de circulație impuse din cauza crizei energetice ar putea fi eliminate în anumite localități, după o analiză a autorităților.

„Am însărcinat o revizuire a reglementărilor privind interdicțiile de circulație: în timpul acestei stări de urgență, interdicțiile de circulație pot fi ridicate pentru unele orașe și comunități acolo unde situația de securitate o permite”, a spus Zelenski.