Minnesota va da în judecată guvernul federal. Acțiunea, după ce o femeie a fost împușcată mortal de un agent ICE în Minneapolis

Proteste în SUA după ce Renee Good, o femeie în vârstă de 37 de ani a fost împușcată mortal de un agent ICE. Sursa foto: Hepta

Statul Minnesota va da în judecată guvernul federal, pe fondul operaţiunilor de amploare ale poliţiei federale pentru imigraţie (ICE), a anunțat procurorul general al statului Minnesota, Keith Ellison.

Procesul împotriva oficialilor Departamentului Securității Interne (DHS) vine după ce Renee Nicole Good, o femeie în vârstă de 37 de ani, a fost împușcată mortal de către un agent ICE în timp ce se afla la volanul mașinii sale săptămâna trecută, ceea ce a dus la proteste în oraș și în toată țara, notează The Guardian.

„Susținem că utilizarea excesivă și letală a forței de către DHS, arestările rasiste fără mandat, vizarea instanțelor noastre, a bisericilor, a lăcașurilor de cult și a școlilor constituie o încălcare a Legii procedurilor administrative privind acțiunile federale arbitrare și capricioase. Și solicităm instanțelor să pună capăt afluxului de mii de agenți DHS în Minnesota”, a declarat Ellison în cadrul unei conferințe de presă, potrivit sursei citate.

Potrivit BBC, Primarul din orașul Minneapolis, Jacob Frey, a afirmat că agenții vizează în mod ilegal persoane pe care le consideră imigranți pe baza profilării rasiale. El a spus că acțiunile lor au dus la o creștere a numărului de apeluri la 911 și au obligat poliția orașului să lucreze ore suplimentare pentru a investiga incidentele care implică Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE).

Și Illinois, un alt stat democrat vizat de ofensiva anti-imigraţie a lui Donald Trump, în special în Chicago, a iniţiat luni o procedură judiciară similară.

Strategia lui Trump de combatere a imigrației ilegale

Duminică, administrația Trump a anunțat că va trimite sute de ofițeri federali la Minneapolis „pentru a permite ICE și membrilor Patrulei de Frontieră care lucrează în Minneapolis să o facă în siguranță”.

Administrația republicană a președintelui Trump a trimis agenți federali în mai multe orașe și state conduse în mare parte de democrați, în cadrul unei acțiuni pe care liderul de la Casa Albă o descrie ca fiind o măsură de combatere a imigrației ilegale și a corupției.