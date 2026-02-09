Prima pagină » Știrile zilei » Ca în filmele cu mafioți: Atac armat asupra unui transport de valori în Italia

Ca în filmele cu mafioți: Atac armat asupra unui transport de valori în Italia

Un nou atac asupra unui transport de valori a avut loc în sudul Italiei, în regiunea Puglia. Incidentul s-a produs pe șoseaua națională care leagă orașele Brindisi și Lecce și a readus în prim-plan problema securității publice într-o zonă deja afectată de criminalitatea organizată.
Sursă foto: Pexels
Mădălina Dinu
09 feb. 2026, 14:21, Știri externe

Cazul a provocat reacții dure din partea clasei politice italiene. Mauro D’Attis, deputat și vicepreședinte al Comisiei Antimafia din Parlamentul Italiei, dar și secretar regional al partidului Forza Italia, a vorbit deschis despre o situație scăpată de sub control, notează publicația Antennasud.com.

„De la Foggia până în Salento, în Puglia este o adevărată urgență de securitate. Este nevoie de o Operațiune Primavera 2, adică de o intervenție masivă și imediată a statului”, a declarat D’Attis.

Parlamentarul italian cere implicarea directă a ministrului de Interne, Matteo Piantedosi, pe care îl consideră unul dintre puținii oficiali care au demonstrat eficiență în gestionarea problemelor de siguranță publică.

„Îi solicit ministrului Piantedosi, care a demonstrat de mai multe ori competență și sensibilitate prin acțiuni concrete, să vină în Puglia în cel mai scurt timp posibil. Nu mai putem aștepta alte măsuri întârziate”, a subliniat D’Attis.

În același context, acesta a amintit că Comisia Antimafia din Parlamentul italian, conform unei decizii deja luate la nivelul conducerii, ar urma să efectueze în luna martie o misiune oficială în Puglia. Scopul vizitei este analizarea directă a fenomenului infracțional și a metodelor de combatere a mafiei locale.

„Este nevoie urgentă de o consolidare serioasă a forțelor de ordine și a mijloacelor de care acestea dispun pentru a face față acestui val de insecuritate. Este o solicitare pe care o adresez ministrului de Interne nu doar în nume personal, ci și în numele altor colegi parlamentari și al întregii comunități din Puglia”, a concluzionat Mauro D’Attis.

