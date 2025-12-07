Prezența la vot la ora 19.00: 29,57% în Capitală, 28,94% la nivel național

În Capitală au votat până la ora 19.00, potrivit datelor oficiale, 533.382 de alegători.

Cea mai mare prezență se menține în Sectorul 6, de 33,62%.

Urmează sectoarele 1 cu 32,91%, 4 cu 32,07%, 2 cu 30,03%, 5 cu 26,9% și 3 cu 24,71%.

În județul Buzău, unde se alege președintele Consiliului Județean prezenta era la ora 19.00 de 22,77%.

În celelalte județe în care se organizează alegeri pentru primării, situația prezenței la vot la ora 19.00 era:

Bihor – 66,57%

Botoșani – 42,59%

Caraș-Severin- 53,02%

Constanța – 46,7%

Dâmbovița – 51,24%

Dolj – 72,02%

Ialomița – 57,68%

Iași – 58,71%

Maramureș – 45,71%

Sibiu – 61,08%.