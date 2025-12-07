Prezența la vot la ora 19.00: 29,57% în Capitală, 28,94% la nivel național

În Capitală au votat până la ora 19.00, potrivit datelor oficiale, 533.382 de alegători.
Cea mai mare prezență se menține în Sectorul 6, de 33,62%.
Urmează sectoarele 1 cu 32,91%, 4 cu 32,07%, 2 cu 30,03%, 5 cu 26,9% și 3 cu 24,71%.
În județul Buzău, unde se alege președintele Consiliului Județean prezenta era la ora 19.00 de 22,77%.
În celelalte județe în care se organizează alegeri pentru primării, situația prezenței la vot la ora 19.00 era:
Bihor – 66,57%
Botoșani – 42,59%
Caraș-Severin- 53,02%
Constanța – 46,7%
Dâmbovița – 51,24%
Dolj – 72,02%
Ialomița – 57,68%
Iași – 58,71%
Maramureș – 45,71%
Sibiu – 61,08%.