Ce post TV transmite tragerea la sorți pentru barajul Cupei Mondiale 2026. Posibilii adversari ai României

Echipa națională a României mai are o șansă de a obține calificarea la Campionatul Mondial din 2026 prin intermediul play-off-ului european.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
20 nov. 2025, 10:20, Sport

Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câștige două meciuri eliminatorii, semifinală și finală, ambele disputate într-o singură manșă.

România se va afla în urna a patra, accesul în play-off fiind obținut datorită clasării din Liga Națiunilor 2024/25.

Tragerea la sorți a play-off-ului are loc joi, începând cu ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich.

În România, evenimentul va fi transmis în direct la tv de Antena 1.

Posibilii adversari ai României în play-off-ul CM 2026

Urnele 1–3 au fost stabilite pe baza clasamentului FIFA, iar urna a patra este rezervată câștigătoarelor de grupă din Liga Națiunilor care nu s-au clasat pe primele două locuri în preliminarii.

  • Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina

  • Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia

  • Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herțegovina, Kosovo

  • Urna 4: Suedia, România, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord.

În semifinală, echipa României va întâlni una dintre echipele din urna 1 (Italia/Danemarca/Ucraina/Turcia) în deplasare.

Dacă va învinge, naționala noastră va juca finala împotriva câștigătoarei dintr-un duel între o echipă din urna 2 și alta din urna 3, duel stabilit prin tragere la sorți.

De asemenea, gazda finalei va fi stabilită tot prin tragere la sorți.

Ediția din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei țări: Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, fiind prima ediție cu 48 de echipe.

