Portugalia merge la Mondial după 9-1 cu Armenia. Ungaria, învinsă la ultima fază de Irlanda

Selecționata lusitană a câștigat Grupa F, în absența lui Cristiano Ronaldo, suspendat după cartonașul roșu primit în eșecul cu Irlanda.

Căpitanul lui Manchester United, Bruno Fernandes, a transformat câte un penalty în fiecare repriză și a marcat și din acțiune, conducând festivalul ofensiv al lusitanilor.

Joao Neves a înscris și el trei goluri, într-o partidă dominată de la un capăt la altul de echipa lui Roberto Martínez.

Armenia a marcat surprinzător în minutul 8 prin Eduard Spertsyan, pentru 1-1, însă speranțele oaspeților s-au risipit rapid. Echipa caucaziană termină grupa pe ultimul loc, cu cinci înfrângeri și o singură victorie.

Ungaria, învinsă dramatic de Irlanda

Naționala Ungariei a fost învinsă pe teren propriu de Irlanda, scor 2-3, într-un meci dramatic în Grupa F.

Ungaria a început excelent, conducând de două ori, însă Irlanda a revenit spectaculos datorită unui hat-trick reușit de Parrott, care a adus victoria oaspeților la ultima fază a meciului, în minutul 90+6.

În urma acestui rezultat, Irlanda a urcat pe locul doi și va juca la baraj.

Clasamentul final al Grupei F: