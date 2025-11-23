România învinge Austria, a treia victorie din trei meciuri la Trofeul Carpați la handbal feminin

A fost al treilea succes al naționalei de handbal feminin în tot atâtea partide, după cele cu Portugalia (40-28) și Cehia (37-30), iar echipa lui Ovidiu Mihăilă intră cu moral excelent pentru Campionatul Mondial de handbal feminin din decembrie, unde va întâlni în grupă Danemarca, Japonia și Croația.

În fața a 1.500 de spectatori la TeraPlast Arena, România a controlat meciul încă din start, chiar dacă Austria a reușit să rămână aproape în prima parte.

Pauza a consemnat un avantaj minim pentru elevele lui Ovidiu Mihăilă, scor 20-18, dar partea secundă a fost dominată categoric de „tricolore”, care au câștigat-o cu 17-10.

România a punctat prin: Sorina-Maria Grozav – 11 goluri din 13 aruncări (85%), Lorena-Gabriela Ostase – 5/6, Ioana Rebeca Necula – 5/7, Sonia Vasiliu – 3/5, Alisia Lorena Boiciuc – 3/5, Sonia-Mariana Seraficeanu – 2/3, Eva Kerekes – 2/3, Alicia-Maria Gogîrlă – 2/3. Maryia Skrobic – 1/1, Mihaela-Andreea Mihai – 1/2, Alexandra Dumitrașcu – 1/2, Andreea Cristina Popa – 1/1

Portarii României au încheiat meciul cu 15 intervenții, Bianca Curmenț având cel mai bun procentaj: 7 parade din 12 aruncări (58%).

Pentru Austria, principalele marcatoare au fost Katarina Pandza – 8 goluri, Filomena Egger – 5 goluri, Ines Ivancok Soltic și Klara Schlegel – cu câte 5 goluri fiecare.

În primul meci al zilei, Portugalia a învins Cehia, scor 41-29, și a ocupat locul al doilea în clasamentul turneului, cu 4 puncte, după România și înaintea Cehiei și a Austriei, ambele cu câte un punct fiecare.