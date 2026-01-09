Borne istorice în NBA. Rick Carlisle – 1.000 de victorii, Anthony Edwards depășește 10.000 de puncte

Ziua de vineri din NBA a fost marcată de două performanțe de referință. Pentru Carlisle, momentul a venit după o perioadă extrem de dificilă la Indiana Pacers. Echipa sa a pus capăt unei serii-record de 13 înfrângeri consecutive, câștigând cu 114-112 pe terenul lui Charlotte Hornets.

La 66 de ani, tehnicianul american se alătură unui grup select de legende ale băncii tehnice, ultimul care reușise această performanță fiind Doc Rivers, în 2021.

Cu un titlu NBA câștigat alături de Dallas Mavericks în 2011 și peste două decenii pe băncile echipelor Pistons, Pacers și Mavericks, Carlisle și-a confirmat statutul de antrenor de elită.

Nu doar Carlisle a avut o noapte memorabilă, ci și Anthony Edwards, de la Minnesota

În aceeași noapte, la Minneapolis, Anthony Edwards a scris și el o filă de istorie.

Starul lui Minnesota Timberwolves a devenit al treilea cel mai tânăr jucător din istoria NBA care depășește 10.000 de puncte, la vârsta de 24 de ani și 156 de zile. Doar LeBron James și Kevin Durant au reușit această performanță mai devreme.

Edwards a atins borna cu o aruncare de la semi-distanță în sfertul al patrulea al victoriei echipei Timberwolves cu 131-122 în fața lui Cleveland Cavaliers.

El a încheiat meciul cu 25 de puncte, 9 pase decisive și 7 recuperări, fiind din nou liderul unei echipe aflate într-o formă excelentă.

Minnesota a obținut al patrulea succes consecutiv, având cel mai bun bilanț din NBA de la Ziua Recunoștinței încoace (15–5), într-un meci în care și Julius Randle a strălucit, cu 28 de puncte, 11 recuperări și 8 pase decisive.

Ziua a fost marcată și de un incident mai puțin obișnuit în NBA.

Partida dintre Chicago Bulls și Miami Heat, programată la United Center, la ora 3 dimineața, a fost amânată din cauza condensului format pe parchet, care a devenit alunecos și impracticabil.

Problemele au fost sesizate încă de la încălzire, când jucătorii ambelor echipe au constatat că suprafața de joc nu oferea condiții de siguranță.

Timp de aproape două ore, oficialii NBA, personalul arenei și chiar jucătorii au încercat să rezolve situația. Au fost intensificate sistemele de climatizare, iar parchetul a fost șters cu mopuri, prosoape și alte mijloace improvizate, însă fără succes. În cele din urmă, NBA, în acord cu staff-urile celor două echipe, a a anunțat amânarea meciului.