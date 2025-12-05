Hyundai anunță lista piloților pentru sezonul 2026 din Campionatul Mondial de Raliuri

Thierry Neuville și Adrien Fourmaux vor fi piloți titulari la Hyundai, în timp ce Dani Sordo, Esapekka Lappi și Hayden Paddon vor împărți cea de-a treia mașină.

Neuville, campion mondial în 2024, își începe al doisprezecelea sezon cu echipa din Alzenau, iar Fourmaux continuă după un prim sezon complet în 2025, încheiat cu patru podiumuri.

Distribuția celei de-a treia mașini va fi următoarea, în primele trei etape: Hayden Paddon va concura în Raliul Monte-Carlo din ianuarie, Esapekka Lappi va prelua volanul la Raliul Suediei în februarie, iar Dani Sordo va pilota la Raliul Insulelor Canare.

Paddon revine după opt ani la Hyundai

Paddon, revenit în echipă pentru prima dată după Raliul Australiei 2018, a câștigat între timp două titluri în Campionatul European de Raliuri și mai multe campionate regionale în Asia-Pacific.

„Sunt foarte fericit să revin la Hyundai, la opt ani după ultima noastră cursă împreună, și să pilotez o mașină Rally1”, a declarat pilotul neozelandez de 38 de ani, potrivit comunicatului echipei.

Dani Sordo, 42 de ani, revine și el după un sezon parțial în 2024, în care a încheiat pe locul doi la Acropolis Rally, în Grecia. Spaniolul are trei victorii și 58 de podiumuri în WRC.

„Suntem nerăbdători pentru anul viitor. Am încredere că putem să fim competitivi”, a spus Sordo.

Esapekka Lappi, 34 de ani, revine cu un nou copilot, Enni Mälkönen. „Credeam că am încheiat aventura cu WRC, dar după mai multe discuții, a fost o oportunitate de neratat”, a declarat Lappi.

Directorul sportiv Hyundai, Andrew Wheatley, a explicat strategia echipei: „A trebuit să alegem între experiență și constanță sau să dezvoltăm un tânăr pilot. Având în vedere că este ultimul an al regulamentului Rally1, am preferat piloți care cunosc bine mașina și echipa, pentru a maximiza șansele la titlul de constructori”.

Estonianul Ott Tänak, campion mondial în 2019, a anunțat în noiembrie că se retrage pentru a se concentra pe familie.