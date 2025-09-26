Barcelona îi pierde temporar pe Raphinha și Joan García, din cauza accidentărilor

García, care a început toate meciurile de la transferul său de la Espanyol în această vară, a suferit o accidentare la meniscul genunchiului stâng și va necesita o intervenție chirurgicală artroscopică. Clubul estimează că portarul va lipsi între patru și șase săptămâni. Presa spaniolă a relatat că accidentarea a survenit în timpul unui antrenament vineri.

Raphinha, care a avut un rol cheie în câștigarea campionatului și a Cupei Regelui sezonul trecut, va fi indisponibil aproximativ trei săptămâni după o întindere la bicepsul femural drept. Accidentarea brazilianului a avut loc joi, în victoria Barcelonei cu 3-1 la Oviedo.

Echipa va evolua duminică în deplasare, la Real Sociedad, în La Liga, cu doar trei zile înainte de meciul din Liga Campionilor, contra campioanei Paris Saint-Germain. Primul „El Clásico” al sezonului, împotriva lui Real Madrid, este programat pe 26 octombrie.

Barcelona ar putea primi un impuls dacă Lamine Yamal va fi apt de joc, după ce a absentat patru meciuri din cauza unei accidentări la zona inghinală. Yamal a revenit la antrenamentele echipei, dar încă nu a fost validat de stafful medical.

Accidentările celor doi vin după ce, în urmă cu două zile, mijlocașul Gavi Paéz a fost operat pentru o leziune la meniscul genunchiului drept și va lipsi până în februarie 2026.

În poartă, Wojciech Szczesny îl va înlocui probabil pe García, iar pentru postul lui Raphinha, Marcus Rashford sau Ferran Torres sunt variantele de substituire.