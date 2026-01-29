FCSB întâlnește pe Fenerbahce, în ultima etapă a fazei principale din Europa League. Campioana României are nevoie de victorie pentru a spera la calificarea în play-off

Înaintea confruntării, FCSB ocupă locul 29 în clasament, cu 6 puncte. Echipa din Istanbul se află pe poziția a 18-a, cu 11 puncte, fiind deja calificată matematic în play-off. Turcii, însă, au ca obiectiv o clasare între locurile 9 și 16, care le-ar asigura statutul de cap de serie și avantajul terenului propriu în manșa retur a play-off-ului.

Formația antrenată de Elias Charalambous traversează o perioadă dificilă, după ce a pierdut toate cele trei meciuri oficiale disputate în 2026. Cel mai recent eșec a fost cel din Superligă, 1-4 cu CFR Cluj, rezultat care a venit la scurt timp după un alt scor de 1-4, suferit în Europa League, pe terenul lui Dinamo Zagreb.

Pentru a mai spera la calificare, FCSB este obligată să câștige. Chiar și printr-un succes, FCSB depinde de rezultatele din alte partide. Un rezultat de egalitate sau o înfrângere ar elimina automat echipa bucureșteană din competiția europeană.

Ultima etapă a fazei principale din Europa League programează toate cele 18 partide simultan, de la ora 22:00, după cum urmează:

Aston Villa – Salzburg

Betis – Feyenoord

Celtic – Utrecht

FC Basel – Plzen

FC Porto – Rangers

FCSB – Fenerbahce

Go Ahead Eagles – Braga

Genk – Malmo FF

Lille – Freiburg

Ludogorets – Nice

Lyon – PAOK

Maccabi Tel Aviv – Bologna

Midtjylland – Dinamo Zagreb

Nottingham Forest – Ferencvaros

Panathinaikos – AS Roma

Steaua Roșie Belgrad – Celta Vigo

Sturm Graz – Brann

Stuttgart – Young Boys