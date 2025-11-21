Prima pagină » Știrile zilei » Bolojan: Pensia în magistratură să nu depășească 70% din ultimul salariu net

Bolojan: Pensia în magistratură să nu depășească 70% din ultimul salariu net

Pensia în magistratură nu trebuie să depășească 70% din ultimul salariu net, spune premierul Ilie Bolojan.
Cătălin Drulă despre „cumnata” numită secretar de stat: Este o relație de rudenie prin alianță care nu mai există
Cătălin Drulă despre „cumnata” numită secretar de stat: Este o relație de rudenie prin alianță care nu mai există
Daniel Băluță: Marii dezvoltatori să ofere o parte din locuințe pentru componenta socială
Daniel Băluță: Marii dezvoltatori să ofere o parte din locuințe pentru componenta socială
Daniel Băluță: Este o realitate că Guvernul nu ne-a plătit nimic pentru lucrările la Planșeul Unirii
Daniel Băluță: Este o realitate că Guvernul nu ne-a plătit nimic pentru lucrările la Planșeul Unirii
Ilie Bolojan, despre numirea cumnatei lui Cătălin Drulă secretar de stat la MIPE: Este propunerea USR
Ilie Bolojan, despre numirea cumnatei lui Cătălin Drulă secretar de stat la MIPE: Este propunerea USR
Bolojan, despre sancțiunile SUA asupra Lukoil: Aprovizionarea cu carburanți rămâne asigurată
Bolojan, despre sancțiunile SUA asupra Lukoil: Aprovizionarea cu carburanți rămâne asigurată
Laura Buciu
21 nov. 2025, 16:17, Politic

„Am rămas pe procentul inițial ca pensia în magistrătură să nu depășească 70% din ultimul salariu net. Sunt 3 motive importante pentru care acest proiect am ținut să-l promovăm. Termenul de 28 așa cum știți, este un termen de respectare a unui jalon și ține de accesarea unor fonduri europene”, a spus Bolojan.

Al doilea element de bază ține de corectarea unei nedreptăți, spune premierul: „Pentru că românii percep că vârsta de pensionare, de 48-50 de ani, și pensia de astăzi, care este cât ultimul salariu, sunt aspecte care țin de nedreptăți și trebuie corectate. De asemenea, al treilea element ține de a avea o economie pusă pe baze sănătoasă și un sistem de pensii care este sustenabil în anii următori”.

Bolojan speră ca toți cei care sunt implicați să aibă „un comportament responsabil” pentru ca procedura să aibă loc „în condiții normale”.

Citește și