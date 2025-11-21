Bolojan: Pensia în magistratură să nu depășească 70% din ultimul salariu net

„Am rămas pe procentul inițial ca pensia în magistrătură să nu depășească 70% din ultimul salariu net. Sunt 3 motive importante pentru care acest proiect am ținut să-l promovăm. Termenul de 28 așa cum știți, este un termen de respectare a unui jalon și ține de accesarea unor fonduri europene”, a spus Bolojan.

Al doilea element de bază ține de corectarea unei nedreptăți, spune premierul: „Pentru că românii percep că vârsta de pensionare, de 48-50 de ani, și pensia de astăzi, care este cât ultimul salariu, sunt aspecte care țin de nedreptăți și trebuie corectate. De asemenea, al treilea element ține de a avea o economie pusă pe baze sănătoasă și un sistem de pensii care este sustenabil în anii următori”.

Bolojan speră ca toți cei care sunt implicați să aibă „un comportament responsabil” pentru ca procedura să aibă loc „în condiții normale”.