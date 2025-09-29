George Niculescu, președintele ANRE: „Constanța este poarta de intrare în țară a hidrocarburilor exploatate în Marea Neagră”

„Din punct de vedere energetic, județul Constanța este unul dintre cele mai important, eu aș spune că cel mai important: avem centrala nucleară de la Cernavodă, cu două reactoare, în total 1.400 de megawați putere instalată și perspectiva dublării acestei puteri instalate prin construirea actualelor trei și patru. Avem cel mai mare parc eolian din sud-estul Europei și vedem că se autorizează foarte multe noi proiecte de producere de energie din surse regenerabile, atât eolian, cât și fotovoltaic. Avem cel mai mare terminal de țiței și produse petroliere, cea mai mare rafinărie, de asemenea, la Năvodari. Deci vedem că din punct de vedere energetic, județul Constanța stă foarte bine atât la partea de producere, cât și la partea de aprovizionare cu țiței și produse petroliere”, a apreciat șeful ANRE, constănțean și fost prefect al județului de pe litoral.

„De asemenea, Constanța este poarta de intrare în țară a hidrocarburilor exploatate în Marea Neagră în momentul de față și cele viitoare, mă refer la proiectul Neptun Deep, și, de asemenea este poarta de intrare în România pentru ambițiosul proiect al Coridorului Verde. Vorbim de proiectul de memorandum semnat între Azerbaidjan, Georgia, România și Ungaria la 17 decembrie 2022 la Cotroceni. Este un proiect care avansează, întâlnirile se țin în mod regulat, studiul de fezabilitate pentru partea de cablu submarin care traversează Marea Neagră a fost prezentat, următoarea întâlnire se va ține în Georgia și așteptăm să vedem cum evoluează proiectul în continuare”, a declarat George Niculescu la evenimentul organizat de Mediafax.

Șeful ANRE a subliniat astfel că, pe lângă actualele capacități, în Constanța sunt în dezvoltare sau în plan alte proiecte, atât pe partea de hidrocarburi, cât și pe partea de energie electrică și transport.

Când vom produce energie eoliană în largul Mării Negre

Un segment nou este energia eoliană produsă în largul Mării Negre, demers susținut de George Niculescu încă din mandatul anterior, de la nivelul conducerii Ministerului Energiei, și cel actual, la ANRE și care atrage interesul multor potențiali investitori.

„Pe vremea când am fost secretar de stat la Ministerul Energia în coordonat grupul de lucru care a redactat legea, lege care a fost aprobată anul trecut în mai, lege care trasează foarte clar obiective bine plasate în timp pentru fiecare instituție care are de jucat un rol în acest ansamblu al legii. ANRE avea de făcut modificări la reglementarea în ceea ce privește racordarea centralelor electrice, pentru că în momentul în care regulamentul a fost elaborat nu lua în calcul și centralele eoliene offshore și atunci a fost nevoie să modificăm acest regulament și am făcut lucrul acesta. De asemenea, autoritatea de reglementare a intervenit și pe regulamentul de acordare a licențelor, pentru că atunci când acest regulament a fost prima dată elaborat, nu lua, de asemenea, în considerare, nu prevedea licența pentru exploatarea centralelor eoliene în offshore și atunci a trebuit să intervenim și să completăm aceste regulamente”, a precizat George Niculescu.

Aceste regulamente sunt aprobate și publicate în Monitorul Oficial, creând astfel cadrul legislativ necesar pentru dezvoltarea de proiecte eoliene în larg.

„Ce oferă acest cadru legislativ investitorilor? Este practic o mapare a fiecărei proceduri pe care trebuie să o îndeplinească fiecare instituție a statului, pentru că lucrul acesta lipsea. Dacă în 2021 întrebam ce instituție emite autorizația de construire pentru un astfel de proiect și cine nu știu, scoate la licitație perimetrele și unde sunt perimetrele, lucrurile acestea nu erau clarificate, nu erau știute. Această lege trasează pentru fiecare instituție în parte reguli bine stabilite, în așa fel încât investitorii interesați și nu sunt puțini să știe exact ce instituție ce are de făcut”, a precizat George Niculescu.

Potrivit șefului ANRE, sunt investitori care și-au exprimat interesul și așteaptă finalizarea demersurilor din sarcina autorităților pentru a participa efectiv la licitații și a implementa în perspectivă capacități de producere a energiei din surse eoliene offshore.

„Un studiu al Băncii Mondiale arată un potențial teoretic de 72 de gigawatt putere instalată. Legea prevede runde de licitații pentru perimetrele pe care urmează ca Ministerul Energiei să le delimiteze. Aici trebuie făcuți pași cât mai repede în sensul acesta, runde de licitații pentru # gigawați. Deci, statul român și-a asumat că în ceea ce înseamnă parte de producere de energie din offshore eoliană, să instalăm 3 gigawatt. Repet, primul pas sau următorul pas care trebuie făcut este delimitarea perimetrelor și, evident, scoaterea lor la runde de licitație”, a conchis președintele ANRE la evenimentul Mediafax.

Conferința a fost organizată alături de partenerii Transgaz, Port Constanța, Oil Terminal, Profi, Novum by the Sea, Monarc Hotels și Radisson Blu Hotel and Residences Mamaia, fiind găzduită de Cazinoul Constanța.