Cele mai mari companii din energie listate la bursă au avut o profitabilitate medie de peste 22,6% anul trecut. Care e valoarea lor de piață

Cele șapte mari companii din energie de pe BVB au avut, împreună, o cifră de afaceri de 61,95 de miliarde de lei și un profit net de 14,04 miliarde de lei, respectiv o profitabilitate medie de 22,6%.

Companiile analizate sunt OMV PETROM, HIDROELECTRICA, ROMGAZ, TRANSGAZ, NUCLEARELECTRICA, TRANSELECTRICA și CONPET, care au împreună cea mai mare parte din compoziția BET-NG.

BET-NG (BUCHAREST EXCHANGE TRADING ENERGY & RELATED UTILITIES INDEX), unul dintre cei 12 indici proprii ai Bursa de Valori București (BVB), este un indice sectorial care reflectă evoluția companiilor listate pe piața reglementată a BVB care au domeniul principal de activitate energia și utilitățile aferente. Ponderea maximă a unei companii în indice este 30%.

Dacă la cele șapte mari companii de pe BVB se adaugă și Depogaz Ploiești SRL, nelistată, profitul net înregistrat ajunge la peste 14,2 miliarde lei în contextul în care veniturile totale obținute de ele împreună sar de 70,5 miliarde lei, iar cifra de afaceri realizată este de peste 62,5 miliarde lei.

Astfel, profitabilitatea este, în medie, de 22,7% din cifra de afaceri pentru cele opt companii analizate, la 31 decembrie 2024.

La ce capitalizare au ajuns marile companii

Cele opt companii au avut rezultate consistente la finalul anului 2024, conform datelor publice.

OMV PETROM S.A. (29,85% din BET-NG)

Cifră de afaceri: 29.692.697.896 lei

Profit: 4.143.914.310 lei

Capitalizare: 52.466.423.663 lei

HIDROELECTRICA S.A. (22,55% din BET-NG)

Cifră de afaceri: 9.659.879.145

Profit: 4.071.551.582 lei

Capitalizare: 54,875,913,174

ROMGAZ S.A. (19,18%)

Cifră de afaceri: 7.531.970.469

Profit: 3.090.696.860 lei

Capitalizare: 31.604.636.800 lei

TRANSGAZ S.A. (9,33%)

Cifră de afaceri: 2.212.225.271 lei

Profit: 392.029.950 lei

Capitalizare: 9.061.150.342 lei

NUCLEARELECTRICA S.A. (5,72%)

Cifră de afaceri: 4.680.533.991 lei

Profit: 1.708.188.496 lei

Capitalizare: 13.996.276.682 lei

TRANSELECTRICA (3,52%)

Cifră de afaceri: 7.639.092.966 lei

Profit: 585.924.311 lei

Capitalizare: 4.288.233.807 lei

CONPET SA (0,55%)

Cifră de afaceri: 533.618.409 lei

Profit: 49.323.047 lei

Capitalizare: 677.018.690 lei

DEPOGAZ PLOIEȘTI SRL (nelistată)

Cifră de afaceri: 573,603,696 lei

Profit: 197.428.886 lei

TOTAL

Cifră de afaceri: 62.523.621.843 lei

Profit: 14.239.057.442 lei

Capitalizare bursieră: 166.969.653.157 lei