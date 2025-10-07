Cum sunt programate cursele Tarom în orele cu cod rosu? Răspunsul directorului de zbor al operatorului aviatic național, Cătălin Prunariu

Activitatea companiei se derulează, marți după-amiază, fără schimbări de orar.

„Se fac în permanență evaluări de riscuri pentru fiecare moment a zilei, am avut dimineață o evaluare de risc, încă una după-amiază, diseară vom repeta evaluarea”, a declarat Cătălin Prunariu.

O nouă evaluare urma să fie făcută înainte de hub-ul de seară, care începe în jur de ora 18:30 – 19:00.

„În funcție de evaluări, pentru că una este prognoza, alta este realitatea iar noi trebuie să ne raportăm la realitate, decidem în primul rând dacă operăm sau nu și, dacă operăm, cu ce aeronave o vom face. Poate vremea permite operarea aeronavelor Boeing, dar nu și ATR. Luăm în calcul și ce măsuri luăm pentru gestionare a riscului. Acest lucru înseamnă, în principal, aeroport de rezervă în cazul în care nu se poate ateriza pe Otopeni. Având în vedere că ne confruntăm cu un cod roșu doar pe Sud, putem merge în Ardeal, peste tot, ca să aterizăm pe aeroporturi de rezervă precum Sibiu. Clujul este puțin cam departe ca aeroport de rezervă pentru ATR-uri, dar pentru Boeinguri este acceptabil ca aeroport de rezervă”, a declarat Cătălin Prunariu.

Directorul de zbor a confirmat că, în aviație, vântul este mai problematic decât precipitațiile.

„Da, într-adevăr vântul este mai periculos, vântul în rafale mai ales, față de un vânt constant care nu este deranj foarte mare pentru avion și pentru piloți. Vântul în rafale, cu o variație foarte mare de intensitate, pune dificultăți mai mari, dar pentru asta există și la bordul aeronavelor niște sisteme de avertizare și, în momentul în care depășește anumite limite, se întrerupe aterizarea și aeronavele pleacă mai departe la aeroporturile de rezervă desemnate. Și sistemul avertizează din timp”, a precizat directorul de zbor, care continuă să și piloteze curse Tarom.

La aceste ore și până miercuri dimineață, interval în care sunt emise mai multe avertizări meteo, în aer sunt toate cursele, care sunt în jur de 20.

„Orarul diferă de la o zi la alta. În medie avem cinci curse interne, în fiecare seară, apoi încă patru sau cinci curse externe care pleacă după-amiaza, se întorc seara, și mai sunt încă trei sau patru, depinde de zi, curse de noapte, externe, care pleacă undeva în jurul miezului nopții și se întorc dimineața la șase-șapte. În această seară estimăm undeva între 15 și 20 de curse de după-amiază – seară – noapte, le includem și pe cele care decolează la ora 16:00 – 17:00, unele care au plecat și au dus- întors, unele care urmează să plece și se întorc în intervalul acesta de cod roșu peste noapte sau dimineață”, a conchis Cătălin Prunariu.

Ce spun prognozele meteo

Până la ora 21.00, Capitala se află sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben care vizează ploi însemnate cantitativ. De marți, de la ora 21.00 până miercuri la ora 23.00 municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben care vizează intensificări ale vântului.

De asemenea, de marți de la ora 21.00 până miercuri la ora 15.00, Capitala se va afla sub incidența unei avertizări meteorologice cod roșu care vizează ploi torențiale și abundente cantitativ, iar miercuri între orele 15.00 și 23.00, municipiul București se va afla sub incidența unei avertizări meteorologice cod portocaliu care vizează ploi importante cantitativ. În acestă perioadă este așteptat vârful ciclonului ce lovește în acestă perioadă țara noastră.