Atenționare meteo ANM: ninsori și lapoviță în toată țara, viscol la munte și polei pe alocuri

Ninsori și precipitații în toată țara

Până sâmbătă la ora 22.00 este în vigoare și o informare meteorologică.

Conform acesteia, temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și local se vor acumula cantități de apă de 15-30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent (20-50 cm). În zonele deluroase, precum și în Transilvania și în Maramureș vor predomina lapovița și ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5-15 cm. Vor fi precipitații mixte în Crișana, Banat, iar cu precădere sâmbătă și în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Pe alocuri se va forma polei.

Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70-80 km/h, local și temporar viscolind ninsoarea. Intensificări ale vântului vor fi și în zonele joase de relief din Moldova, Dobrogea, iar pe parcursul zilei de vineri și în Banat, Crișana, nord-estul Munteniei și pe arii restrânse în Transilvania, cu viteze în general de 40-50 km/h. În nord-vest și centru, trecător și pe arii restrânse ninsoarea va fi viscolită.

Avertizare de vânt și viscol

Potrivit avertizării, în Carpații Occidentali, Carpații Meridionali și în nordul și centrul Carpaților Orientali, vântul va avea intensificări puternice cu viteze de 70-85 km/h. La altitudini de peste 1700 de metri vântul va bate cu 90-120 km/h. Va fi viscol puternic și vizibilitate redusă sub 50 m.

La altitudini de peste 1500 m în Carpații Occidentali se va depune strat de zăpadă, în general de 30-50 cm.

Avertizarea este în vigoare de vineri de la 10.30 până sâmbătă la ora 10.00.

Tot de vineri intră în vigoare și două avertizări Cod galben, ambele valabile până sâmbătă dimineața.

Prima vizează precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă și intensificări ale vântului în zonele de munte, iar a doua anunță vânt puternic în Banat, Crișana, sudul Moldovei și pe litoral, cu viteze de 50-70 km/h.