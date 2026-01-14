Telefónica, firma care vrea să cumpere Digi, caută modalități de a repatria profituri acumulate în Venezuela, blocate timp de 20 de ani

Potrivit surselor din sector citate de elEconomista.es, suma acumulată din 2005 în această țară din Caraibe (acum aflată sub controlul Statelor Unite) este dificil de estimat din cauza hiperinflatiei și a devalorizării continue a bolívarului, proces derulat sub regimurile foștilor președinți Hugo Chávez și Nicolás Maduro. Față de ceea ce până acum câteva săptămâni părea aproape pierdut, se deschide acum o fereastră pentru recuperarea investițiilor și eforturilor grupului spaniol pe această piață.

Aceleași surse adaugă că operatorul spaniol consideră prioritară apărarea intereselor acționarilor, ceea ce obligă compania să exploreze toate opțiunile pentru a recupera total sau parțial acești bani blocați. În același timp, această sumă rămasă de recuperat ar putea deveni un element de negociere pentru potențiali cumpărători ai filialei din Venezuela.

Lanțul pierderilor din Venezuela a continuat între 2010 și 2014, perioadă în care grupul spaniol a înregistrat pierderi contabile apropiate de 7,5 miliarde de euro din cauza deprecierii monedei și a restricțiilor privind ieșirile de valută din țară.

Schimbarea de putere din ultimele zile deschide și o nouă perspectivă asupra discuțiilor preliminare privind ieșirea Telefónica din Venezuela. Orice cumpărător potențial va avea nevoie de acordul administrației Trump. Posibilitățile de vânzare cresc considerabil în contextul așteptărilor de dezvoltare economică stimulate de Statele Unite. Noile condiții ar putea atrage operatori americani de telecomunicații interesați de o piață cu potențial ridicat de creștere.

Decizia de vânzare este definitivă

În pofida acestor perspective favorabile pentru investitori, grupul spaniol urmărește îndeaproape evoluțiile din Venezuela, în speranța că schimbările vor sprijini interesele companiei. Totuși, indiferent de evoluții, decizia Telefónica de a se retrage din toate piețele latino-americane (cu excepția Braziliei) rămâne ireversibilă, conform planului strategic anunțat pe 4 noiembrie 2025.

Grupul a raportat pierderi contabile totale de 7,5 miliarde de euro ca urmare a situației din Venezuela.

Compania de telefonie Movistar Venezuela are 8,9 milioane de clienți și este liderul pieței, cu o cotă de peste 40% și aproximativ 1.700 de angajați. Digitel, parte a grupului Cisneros, ocupă locul al doilea, cu 35%. Spre deosebire de alte țări, Telefónica nu oferă servicii de telefonie fixă în Venezuela, un segment dominat aproape integral de operatorul național Cantv, cu aproximativ 80% din piață. Deși Telefónica nu publică rezultatele financiare detaliate pe țară, surse locale estimează că profitul din 2024 a fost de aproximativ 210 milioane de euro la cursul local.

O piață încă subdezvoltată

Potrivit surselor din industrie, nivelul mediu de cheltuieli ale utilizatorilor de telefonie mobilă din Venezuela este greu de comparat cu al altor state din regiune. Consumul lunar al unui utilizator obișnuit este în jur de 5 dolari, prețul celor mai populare pachete de date de 3 până la 5 GB. Această valoare este între trei și aproape cinci ori mai scăzută decât media regională de aproximativ 14 GB. Piața telecom este dominată de serviciile preplătite, segment mai puțin valoros decât abonamentele.

Pe de altă parte, negocierile altor companii internaționale cu Statele Unite pentru repatrierea profiturilor sunt momentan descurajante. Președintele Donald Trump a blocat prin ordin executiv fondurile aparținând Guvernului venezuelean depozitate în conturile Departamentului Trezoreriei, pentru a le proteja de confiscări, decizii judiciare sau pretenții ale creditorilor. Decizia a fost confirmată într-o recentă întâlnire între mari companii petroliere, inclusiv Repsol, și reprezentanți ai Casei Albe, care înclină spre o abordare radicală: uitarea trecutului și concentrarea pe câștigurile viitoare.

Achiziționarea grupului Digi, o posibilă opțiune pentru Telefónica de a opera în șapte țări

Achiziția întregului grup Digi a apărut ca o potențială tranzacție corporativă pentru Telefónica, prezentând o oportunitate latentă de creștere anorganică pe un continent pregătit pentru consolidare. Estimările pieței sugerează că prețul ar putea fi de aproximativ 3,8 miliarde de euro, inclusiv 1,8 miliarde de euro reprezentând datorii și o primă de 20% față de o capitalizare de piață de 1,7 miliarde de euro.

Digi este un fenomen comercial în Spania, devenind un disruptor major în industrie, cu o creștere a veniturilor de 23% de la an la an. Al patrulea cel mai mare operator de telecomunicații fixe și mobile din Spania se mândrește cu 9,6 milioane de clienți, o rețea de retail de cincizeci de magazine proprii, 10.000 de angajați și o creștere a portărilor de peste 27% în ultimele douăsprezece luni.

În plus, achiziția are un scop defensiv clar împotriva altor potențiali pretendenți, având în vedere că Digi închiriază rețeaua Telefónica acolo unde infrastructura proprie este insuficientă. Mai mult, aceeași ofensivă l-ar elimina pe cel mai agresiv jucător din industrie, o sursă de frustrare pentru operatorii consacrați și presupusul vinovat din spatele devalorizării sectorului.