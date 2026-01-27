Studiul care dezvăluie secretul ascuns în cele 20.000 de respirații zilnice. Legătura cu depresia

O micropauză care apare după fiecare expirație ar putea fi legată de simptomele depresiei și de satisfacția vitală, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Complutense din Madrid și Nirakara Lab, în colaborare cu Biotechnology Institute (BIT) din Vitoria-Gasteiz.

Potrivit experților, pauza post-respiratorie este strâns legată de rețelele cerebrale de procesare a emoțiilor, scrie El Economista.

Studiul, publicat în Cerebral Cortex, a evaluat comportamentul cerebral în timpul ciclului respirator al 46 de adulți sănătoși prin tehnici avansate de magnetoencefalografie (MEG).

„Respirăm de aproximativ 20.000 de ori pe zi fără să ne dăm seama. Acum știm că fiecare dintre aceste respirații conține informații despre starea noastră”, a explicat Nazareth Castellanos, co-cercetătoare principală a studiului.

De ce funcționează meditația

Cercetarea deschide calea către înțelegerea motivului pentru care tehnicile de meditație sau anumite exerciții respiratorii îmbunătățesc starea de spirit.

În plus, va permite explorarea dezvoltării unor instrumente de monitorizare a sănătății mintale mai simple și mai accesibile.

Un nou instrument pentru sănătatea mintală

„Nu numai că oferă o nouă modalitate de a înțelege creierul, dar și un instrument potențial pentru îmbunătățirea sănătății mintale. E deosebit de relevant în vremurile actuale”, a subliniat directorul Nirakara Lab și co-cercetător principal al studiului, Gustavo G. Díez.

Se știa deja că una dintre manifestările fricii este blocarea respirației. Datorită acestui nou studiu, se știe că interacțiunea dintre respirație și creier poate spune mult mai multe despre oameni.

Descoperirea arată că micropauza care apare după fiecare expirație nu este întâmplătoare, ci conține informații esențiale despre starea emoțională și psihică a fiecărei persoane.

Legătura dintre respirație și rețelele cerebrale de procesare a emoțiilor explică de ce exercițiile de respirație controlată și meditația au efecte benefice dovedite asupra stării de spirit și sănătății mintale.