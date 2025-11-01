Interzis la fumat, prin lege, persoanelor născute începând cu 2007. Singura țară cu interdicție generațională, după ce Noua Zeelandă a abrogat-o în 2023

Măsura, inițiată de președintele Mohamed Muizzu la începutul acestui an și intrată în vigoare la 1 noiembrie, va „proteja sănătatea publică și va promova o generație fără tutun”, a declarat ministerul, conform AFP.

„Conform noii prevederi, persoanelor născute la sau după 1 ianuarie 2007 li se interzice să cumpere, să consume sau să li se vândă produse din tutun în Maldive”, a adăugat acesta.

„Interdicția se aplică tuturor formelor de tutun, iar comercianții cu amănuntul sunt obligați să verifice vârsta înainte de vânzare”.

Măsura se aplică și vizitatorilor națiunii formate din 1.191 de insulițe mici de corali, împrăștiate pe o distanță de aproximativ 800 de kilometri (500 de mile) de-a lungul ecuatorului și cunoscute pentru turismul de lux.

Ministerul a declarat că menține, de asemenea, o interdicție cuprinzătoare privind importul, vânzarea, distribuția, posesia și utilizarea țigărilor electronice și a produselor de vapat, aplicabilă tuturor persoanelor, indiferent de vârstă.

Vânzarea de produse din tutun către o persoană minoră se pedepsește cu o amendă de 50.000 de rufiyaa (3.200 de dolari), în timp ce utilizarea dispozitivelor de vapat se pedepsește cu o amendă de 5.000 de rufiyaa (320 de dolari).

O interdicție similară propusă în Marea Britanie se află încă în proces de legiferare, în timp ce Noua Zeelandă – prima țară care a adoptat o astfel de lege împotriva fumatului – a abrogat-o în noiembrie 2023, la mai puțin de un an de la introducerea sa.