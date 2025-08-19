Încă un oraș din România interzice fumatul de orice fel în spații publice și devine, astfel, al doilea mare oraș care face asta, după Cluj

Nu a trecut mult de când Clujul a adoptat măsura de interzicere a fumatului în anumite spații publice și Primăria Iașiului a anunțat că pregătește un pachet asemănător pentru oraș.

Prin asta, Iașiul va devine al doilea mare oraș din România care restricționează fumatul și vapatul în anumite spații publice.

Consiliul Local prevede, în proiectul de hotărâre, interzicerea fumatului de orice fel (fumat clasic sau alternativ – țigările electronice, dispozitivele de tutun încălzit) în următoarele spații:

Stații ale transportului public

Locurile de joacă pentru copii

Bazele și terenurile sportive

În unele zone de agreement, cum ar fi parcurile, ștrandurile sau spațiile verzi), fumatul va fi permis doar în locuri special amenajate.

Amenzile pentru contravenienți

Primăria își rezervă 60 de zile, după adoptarea hotărârii, pentru a marca și semnaliza corespunzător aceste spații.

Aceste zone vor fi marcate cu panouri mari pe care va fi scris mesajul „Fumatul Interzis”, alături de simbolul internațional corespunzător.

Contravenienții riscă o amendă între 100 și 500 de lei.

Proiectul este încă în consultare publică pentru 10 zile.

Decizia finală va fi luată la finalul lunii august sau începutul lui septembrie.

Iașiul va fi al doilea oraș din România care interzice fumatul, după Cluj

Măsura este justificată de autoritățile locale ca fiind un răspuns la recomandările Consiliului Uniunii Europene privind crearea de medii fără fum de tutun și aerosoli și a Planului European de Combatere a Cancerului.

Măsura își propune să protejeze persoanele vulnerabile (copiii, în primul rând) de efectele nocive ale fumatului pasiv.

Dacă hotărârea va fi adoptată, Iașiul va intra oficial pe lista orașelor care-și declară zonele publice „zone fără fum”.