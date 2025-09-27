Germania adoptă noi măsuri de securitate pentru a combate amenințarea ridicată a dronelor

Germania va introduce noi măsuri de securitate pentru a combate amenințarea ridicată a dronelor, a anunțat sâmbătă ministrul de Interne, Alexander Dobrindt. Decizia survine pe fondul unor incidente recente din Danemarca, unde traficul aerian a fost afectat de incursiuni ale unor drone neidentificate. De asemenea, autoritățile germane investighează apariții similare în mai multe regiuni ale țării, potrivit agenției Reuters.

Ministrul Alexander Dobrindt a precizat că „există o amenințare care poate fi clasificată drept ridicată când vorbim de drone. Este o amenințare abstractă, dar foarte concretă în anumite cazuri.” Acesta a subliniat nevoia unei reacții rapide și ferme pentru protejarea infrastructurii critice și a siguranței publice.

Amenințarea ridicată a dronelor determină Germania să ia măsuri legislative

În contextul unei amenințări ridicate a dronelor, Germania intenționează să revizuiască legislația privind securitatea aviației, pentru a permite implicarea armatei în neutralizarea dronelor suspecte. Astfel, vor putea fi protejate obiective strategice precum aeroporturile, centralele energetice sau marile evenimente publice.

„Este vorba despre a fi pregătiți astfel încât infrastructura critică sau marile adunări de oameni, de exemplu, să poată fi protejate”, a declarat Dobrindt. Noile măsuri vor include sisteme de detecție avansate și protocoale de intervenție în colaborare cu armata și alte instituții relevante.

Germania răspunde amenințării ridicate a dronelor cu măsuri de securitate sporite

Alerta europeană a crescut după ce, în Danemarca, mai multe zboruri au fost întârziate sau anulate din cauza zborurilor neautorizate ale dronelor. Germania vrea să evite scenarii similare și își consolidează planurile de răspuns la această amenințare ridicată a dronelor.

Implementarea acestor măsuri face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a politicilor de apărare internă și cooperare europeană în domeniul securității aeriene. Ministerul german de Interne colaborează deja cu experți în apărare, securitate cibernetică și aviație civilă pentru a întări cadrul legislativ.