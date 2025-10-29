Promisiunile laburiștilor, în aer: Guvernul britanic nu exclude majorări de taxe

Tema sensibilă a taxelor a revenit în prim-plan la ședința de miercuri din Parlamentul britanic, când premierul a fost presat să clarifice dacă își respectă angajamentele față de alegători. Potrivit site-ului The Mirror, în timpul sesiunii săptămânale de întrebări adresate prim-ministrului, liderul opoziției, Kemi Badenoch, l-a provocat direct: „Anul trecut, Partidul Laburist a promis să nu crească impozitul pe venit, contribuțiile la asigurările naționale și TVA-ul. Mai susține prim-ministrul aceste promisiuni?”

Schimbare de ton pe tema taxelor

Starmer nu a oferit un „da” clar. În schimb, a răspuns: „Bugetul este pe 26 noiembrie şi ne vom prezenta planurile atunci, dar pot să spun acum Camerei că vom construi o economie mai puternică, vom reduce listele de aşteptare din NHS (timpii de aşteptare pentru tratamente în sistemul public britanic n.r) şi vom oferi o perspectivă mai bună pentru ţara noastră”.

Noua formulare marchează o schimbare semnificativă faţă de poziţia anterioară a partidului, care sublinia ferm că nu va majora taxele pentru clasa muncitoare.

Gaura fiscală împinge spre taxe mai mari

Guvernul britanic se confruntă cu scăderea perspectivelor de creștere economică, ceea ce provoacă semnale de alarmă privind „gaura fiscală”(estimată la zeci de miliarde de lire sterline) care trebuie acoperită fie prin majorarea veniturilor, fie prin reducerea cheltuielilor.

Opţiunea unei creşteri a impozitului pe venit devine, astfel, o variantă din ce în ce mai luată în considerare, în special dacă alte mecanisme de finanţare se dovedesc insuficiente.

Pe 26 noiembrie, odată cu prezentarea bugetului de către ministrul de finanțe Rachel Reeves, sunt așteptate clarificări privind eventuale modificări ale sistemului fiscal. Guvernul ar putea opta pentru o majorare directă a impozitului pe venit sau pentru ajustarea pragurilor fiscale, ceea ce ar duce la o creștere treptată a poverii fiscale pe măsură ce salariile cresc, mecanism cunoscut drept „taxare prin alunecare fiscală”.

Modificări posibile la TVA și contribuții

În discuție se află și posibile modificări ale TVA-ului ori ale contribuțiilor la asigurările naționale. Pentru anul fiscal 2025-2026, în Marea Britanie angajaţii încep să plătească contribuţii la asigurările naţionale dacă câştigă peste pragul de 242 de lire sterline pe săptămână (echivalentul a 12.570 de lire sterline pe an).

Lira sterlină se depreciază în fața dolarului

Pieţele financiare au început să reacţioneze la perspectiva că guvernul britanic ar putea majora taxele. Potrivit platformelor de analiză a piețelor financiare, moneda britanică s-a depreciat în raport cu dolarul american, atingând cel mai redus nivel din ultimele trei luni. Investitorii anticipează o posibilă deteriorare a finanțelor publice, odată cu discuțiile privind majorarea taxelor.

Instituţii de analiză fiscală, precum Institute for Fiscal Studies din Londra, avertizează că este „posibil, dar dificil” pentru guvern să adune miliarde de lire fără să apeleze la impozite majore sau să încalce promisiunile electorale.

Povara, pe umerii contribuabililor

Pentru cetățenii de rând, o eventuală creștere a taxelor ar putea avea mai multe efecte directe. Dacă impozitul pe venit este majorat sau dacă pragurile fiscale rămân înghețate în timp ce salariile cresc, oamenii ajung să plătească mai mult impozit chiar dacă oficial nu se modifică cuantumul.

În plus, incertitudinea privind taxele sau majorarea contribuțiilor poate determina companiile să fie mai prudente în angajări și investiții, ceea ce se poate reflecta în prețuri mai mari pentru bunuri și servicii. Iar, dacă guvernul alege să crească taxele pentru a menține finanțarea serviciilor publice precum sănătatea, transportul sau educația, oamenii pot ajunge să aibă mai puțini bani rămași în buzunar la final de lună și o putere de cumpărare redusă, chiar dacă salariile lor nu s-au schimbat.