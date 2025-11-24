Experții în apărare britanici recomandă respingerea propunerilor din planul de pace privind cedarea de teritorii de către Ucraina

Mesajul a fost trimis luni. Guvernul Marii Britanii trebuie să facă un pas înainte pentru a sprijini Ucraina în timpul negocierilor de pace în curs, a avertizat o comisie formată din parlamentari britanici, potrivit Sky News.

Comisia de apărare a Parlamentului a afirmat că sprijinul include respingerea solicitărilor ca Ucraina să sacrifice teritorii.

„Comisia de apărare reafirmă că Regatul Unit trebuie să fie fără echivoc alături de poporul ucrainean în acest moment critic. Lupta lor nu este doar pentru propria patrie, ci și pentru apărarea securității, stabilității și valorilor altor părți ale Europei. Credem că orice pace trebuie să fie dreaptă, durabilă și, mai presus de toate, acceptabilă pentru Ucraina însăși. Comunitatea internațională nu poate și nu trebuie să susțină nicio înțelegere care reflectă doar cerințele președintelui Putin sau care recompensează agresiunea, anexarea sau încălcarea celor mai elementare norme ale dreptului internațional”, au transmis experții britanici.

De asemenea, Comisia a repetat un avertisment dintr-un raport publicat săptămâna trecută, spunând că „trebuie să respingem complet conceptul rusesc de pace, care include sacrificiul ucrainean de teritoriu și așa-numita neutralitate.”

Experții le-au cerut aliaților europeni să adopte aceeași strategie.

„În acest moment crucial, Regatul Unit, împreună cu aliații săi europeni, trebuie să dea dovadă de o conducere clară și hotărâtă. Guvernul nostru și alții din Europa trebuie să fie pregătiți să facă un pas înainte activ pentru a sprijini negocieri credibile și garanții de securitate, pentru a consolida poziția Ucrainei și pentru a se asigura că fundamentele păcii reflectă dreptatea, suveranitatea și dreptul națiunilor de a-și alege propriile căi. Ucraina a dat dovadă de o rezistență extraordinară. Nu merită nimic mai puțin decât sprijinul nostru moral, diplomatic și practic deplin, inclusiv ajutor militar continuu, în timp ce caută o pace care să-i asigure libertatea și viitorul”, au precizat britanicii.

Guvernul britanic vorbește despre probleme de rezolvat la discuțiile de pace

Comitetul de apărare este format din membrii ai partidelor parlamentare. Acesta este numit de parlamentari și are rolul de a examina cheltuielile și strategia militară ale Regatului Unit.

În paralel, reprezentanții Guvernului britanic au salutat progresele înregistrate în ceea ce privește planul de pace în timpul discuțiilor de la Geneva. Britanicii au recunoscut că există probleme de rezolvat și au insistat că poziția țării privind sprijinirea Ucrainei nu s-a schimbat.