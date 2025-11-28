Momentul așteptat de mii de credincioși / Sf. Cuv. Arsenie de la Prislop a intrat oficial în sinaxarul ortodox românesc

A avut loc proclamarea locală a canonizării Sf. Cuv. Arsenie de la Prislop, vineri, 28 noiembrie, chiar în ziua trecerii la Domnul a părintelui Arsenie Boca, cu zi de pomenire – 29 noiembrie.

Cu această ocazie, 28 de ierarhi au săvârșit Liturghia la Mânăstirea Prislop, potrivit Basilica.

După săvârșirea Liturghiei, Episcopul Andrei al Covasnei și Harghitei a citit Tomosul de Proclamare a Canonizării și a fost prezentată icoana Sf. Cuv. Arsenie de la Prislop, așa cum a fost ea aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Cine sunt sfinții

Sfinții sunt cei ce-L urmează pe Hristos, care este Calea, Adevărul și Viața, iar aceste cuvinte ale Mântuitorului Hristos au fost rânduite să fie citite chiar astăzi, cu ocazia proclamării oficiale a canonizării.

Sfinții, printre care se numără acum și Sf. Cuv. Arsenie de la Prislop, sunt cei care urmează și aplică modelul hristic în fiecare aspect al vieții lor, iar, în privința părintelui Arsenie Boca, sunt nenumărate mărturii vii și scrise care nu fac decât să-i confirme locul între sfinți.

Există, de altfel, mai multe etape ale canonizării, care, în trecut, dura mai multe sute de ani, însă evlavia credincioșilor a făcut ca părintele să fie trecut în sinaxar într-o perioadă mai scurtă de timp, dar cu multă atenție din partea BOR.

„Minunile au fost consemnat și sunt foarte multe”

Așa după cum a spus și Mitropolitul Ardealului, prezent la evenimentul de la Prislop, în ce-l privește pe Sf. Cuv. Arsenie de la Prislop, „minunile au fost consemnate și sunt foarte multe”. Preasfinția sa a readus în memoria publicului cazul unui preot român din SUA care s-a vindecat la mormântul sfântului, unde nici măcar nu se rugase pentru sine, ci pentru alții din familia sa.

„Au fost trecute aceste personalități și vor fi și în viitor, pentru ca viața Bisericii să continue și fiecare dintre asceți, dintre părinți, dintre râvnitori, chiar și dintre simplii credincioși să aibă această încredere că Dumnezeu poate să facă minuni cu fiecare dintre noi. Dumnezeu împarte Darul Sfințeniei fiecăruia dintre noi”, a mai spus, în cuvântul său, Mitropolitul Ardealului, care a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ierarhilor membri ai Sinodului Mitropoliei Munteniei și Dobrogei și tuturor celorlalți ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru contribuția la realizarea dosarului de canonizare.