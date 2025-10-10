UE are nevoie de circa 5.300 de încărcătoare pentru camioanele electrice, în timp ce Germania vrea eliminarea interdicției de vinde motoare cu ardere internă

UE va avea nevoie de între 4.000 și 5.300 de încărcătoare publice de megawați până în 2030 pentru a-și susține flota tot mai mare de camioane electrice cu baterii, potrivit unui raport publicat miercuri de Consiliul Internațional pentru Transport Curat (ICCT) , care estimează că încărcarea peste noapte va fi principala modalitate de realimentare, scrie EFE.

Flota de camioane a UE va necesita o capacitate de încărcare între 22 și 28 de gigawați (GW), ceea ce se traduce prin între 150.000 și 175.000 de încărcătoare private și între 60.000 și 80.000 de încărcătoare publice în întreaga UE.

Încărcătoarele ultrarapide de megawați vor reprezenta aproape 15% din necesarul de putere de încărcare instalată preconizat, dar doar 2% din numărul total de încărcătoare.

„Camioanele electrice cu baterii sunt pe cale să devină coloana vertebrală a flotei de marfă cu emisii zero a Europei ”, a declarat Hussein Basma, cercetător senior la ICCT, o organizație non-profit care oferă cercetări imparțiale și analize tehnice și științifice autorităților de reglementare în domeniul mediului.

Europa are nevoie de o infrastructură echilibrată

Se așteaptă ca vânzările de camioane electrice cu baterii să accelereze, pe măsură ce producătorii se străduiesc să îndeplinească obiectivele UE de reducere a emisiilor de dioxid de carbon (CO2). Însă „flota în creștere va necesita o implementare echilibrată și robustă a infrastructurii de încărcare în întreaga Europă”, a adăugat el.

Studiul arată că „ cea mai mare parte a încărcărilor va avea loc în garaje și zone de odihnă , în timp ce încărcătoarele de megawați vor fi esențiale, dar relativ limitate ca număr”, adaugă acesta.

Operatorii vor folosi strategii de încărcare diferite în funcție de autonomia vehiculului, rute și timpul de încărcare disponibil: călătoriile pe distanțe lungi pot necesita încărcătoare ultra-rapide de megawați, dar majoritatea se vor baza pe încărcarea peste noapte.

Potrivit lui Felipe Rodríguez, directorul departamentului de Vehicule Grele de la ICCT, „o constatare cheie este că mai mult de jumătate din nevoile publice de încărcare rapidă pot fi încă satisfăcute cu încărcătoare de 350 kW, care sunt mai ieftine și mai ușor de implementat ” .

Camioane mai puțin dependente la orizont

„Aceste cifre și perspective oferă industriei și factorilor de decizie o bază solidă pentru a planifica calea de urmat, fără speculații sau conjecturi. Provocarea nu constă doar în scară. Este vorba despre amplasarea încărcătoarelor atunci și unde este cea mai mare nevoie de ele”, adaugă el.

Odată cu îmbunătățirea continuă a tehnologiei bateriilor, se așteaptă ca camioanele viitorului să fie echipate cu baterii mai mari, ceea ce le-ar face mai puțin dependente de încărcătoarele publice de megawați și, la rândul său, ar reduce nevoia acestora din urmă cu 40% .

Autorii sugerează opțiuni de politică pentru accelerarea implementării infrastructurii de încărcare, cum ar fi eficientizarea implementării infrastructurii de încărcare și a proceselor de autorizare a rețelei și responsabilizarea operatorilor de rețea pentru a face investiții timpurii.

Germania: UE ar trebui să elimine interdicția privind vânzările de motoare cu ardere internă

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că dorește ca UE să anuleze termenul limită din 2035 pentru încetarea vânzărilor de vehicule noi cu motor cu ardere internă, în timp ce țara sa caută modalități de a-și ajuta industria auto aflată în dificultate, potrivit AFP.

Giganții din sectorul auto al Germaniei, precum Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz, au pus la îndoială obiectivul UE, în contextul în care se luptă să construiască afaceri competitive cu vehicule electrice împotriva rivalilor chinezi precum BYD.

Înaintea unei întâlniri care va avea loc joi cu reprezentanți ai sectorului auto, Merz a declarat pentru postul de televiziune ntv că interdicția UE este „greșită”.

Luna trecută, UE s-a angajat să accelereze o revizuire a obiectivului pentru 2035, în urma presiunilor din partea producătorilor auto.