Germania: UE ar trebui să elimine interdicția privind vânzările de motoare cu ardere internă

Giganții din sectorul auto al Germaniei, precum Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz, au pus la îndoială obiectivul UE, în contextul în care se luptă să construiască afaceri competitive cu vehicule electrice împotriva rivalilor chinezi precum BYD.

Înaintea unei întâlniri care va avea loc joi cu reprezentanți ai sectorului auto, Merz a declarat pentru postul de televiziune ntv că interdicția UE este „greșită”.

Luna trecută, UE s-a angajat să accelereze o revizuire a obiectivului pentru 2035, în urma presiunilor din partea producătorilor auto.

„Nu vreau ca Germania să fie una dintre țările care susțin această interdicție greșită”, a spus Merz. Cu toate acestea, el a recunoscut că problema este „încă discutată” cu partenerii săi de coaliție, social-democrații de centru-stânga (SPD).

Ministrul mediului din partea SPD, Carsten Schneider, „nu era încă convins” de necesitatea abandonării obiectivului, a declarat Merz, dar a adăugat că speră că guvernul va ajunge la o poziție comună înainte de reuniunea sectorului auto de joi.

Industria auto din cea mai mare economie a Europei a fost afectată de concurența acerbă de pe piața cheie China, de cererea slabă și de o trecere mai lentă decât se aștepta către vehiculele electrice.

La începutul acestei luni, producătorul de mașini sport Porsche, o filială a VW, a anunțat că va amâna substanțial lansarea vehiculelor electrice din cauza cererii slabe.

Merz a subliniat că motoarele diesel sunt încă necesare pentru fabricarea camioanelor și că ar fi o „greșeală gravă” din partea Germaniei să nu poată efectua cercetări în acest domeniu.Cancelarul și-a exprimat, de asemenea, speranța că în următorii ani ar putea fi dezvoltați combustibili sintetici, ceea ce ar permite motoarelor cu ardere internă să funcționeze „într-un mod ecologic”.

„Nu ar trebui să interzicem, ar trebui să activăm tehnologiile, iar acesta este obiectivul meu”, a spus el.