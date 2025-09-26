Un producător auto va suspenda activitatea la două fabrici din Germania

Producătorul auto a anunţat că va suspenda activitatea timp de o săptămână la mijlocul lunii octombrie la Dresda, precum şi la uzina sa de vehicule electrice din Zwickau, care produce şase modele electrice pentru VW, Audi şi Cupra. De asemenea, intenţionează să scurteze săptămâna de lucru cu o zi la o a treia fabrică din Osnabrück, Saxonia Inferioară.

Decizia unei companii emblematice pentru poziţia Germaniei ca motor al economiei UE va fi văzută ca o lovitură în speranţele uniunii de a trece continentul la vehicule electrice în următorii 10 ani.

De asemenea, se au în vedere zile de închidere la o a patra fabrică din Emden, care produce modelele ID.4 şi ID.7.

Zwickau, Saxonia Inferioară, a fost convertită la producţia de maşini electrice, ultimul motor cu ardere internă ieşind de pe linia de asamblare în 2020. Trecerea a pus capăt a 116 ani de istorie, care au inclus producţia automobilului Trabant înainte de reunificarea Germaniei.

Stellantis, care deţine Fiat şi Peugeot, a anunţat o pauză a producţiei la mai multe fabrici europene din motive similare cu cele ale VW.

Un purtător de cuvânt al VW a declarat: „Volkswagen îşi ajustează programul de producţie la fabricile sale pentru a se potrivi cererii actuale a clienţilor pentru modelele construite acolo. În unele fabrici, acest lucru va duce la anularea turelor în următoarele săptămâni, în timp ce în altele va genera ture suplimentare”.

Turele de weekend vor fi adăugate la fabrica VW din Wolfsburg, considerată sediul companiei şi al maşinilor sale cu motoare cu combustie internă.

Vânzările de vehicule electrice au încetinit luna trecută, în timp ce cererea de modele cu baterii hibride a crescut vertiginos, subliniind temerile continue ale consumatorilor cu privire la autonomia şi disponibilitatea punctelor de încărcare.