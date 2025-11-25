Care este țara din UE care cumpără cele mai multe vehicule electrice

Vehiculele electrice cu baterie au reprezentat 16,4% din mașinile nou înmatriculate în UE în primele zece luni ale anului 2025, potrivit cifrelor publicate marți de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut.

În primele zece luni ale anului 2025, au fost înmatriculate 1.473.447 de autoturisme electrice noi, reprezentând 16,4% din cota de piață a UE. Germania este țara care a cumpărat cele mai multe astfel de vehicule: peste 434.600 de înmatriculări de vehicule electrice noi. Astfel, țara a înregistrat și una dintre cele mai puternice rate de creștere din bloc, în creștere cu 39,4% față de anul precedent, scrie Euronews.

Cifrele din octombrie 2025 au arătat, de asemenea, că înmatriculările de mașini hibride noi în UE au crescut la peste 3,1 milioane de unități. Creșteri s-au înregistrat pe piețele din Spania (+27,1%), Franța (+26,3%), Germania (+10,3%) și Italia (+8,9%). Modelele hibride electrice reprezintă 34,6% din totalul pieței UE.

Înmatriculările de autoturisme hibride plug-in continuă să crească, ajungând la 819.201 de unități în aceeași perioadă. Aceasta a fost determinată de creșterea volumului pe piețele cheie, precum Spania (+109,6%), Italia (+76,5%) și Germania (+63,4%).

Autovehiculele hibride au rămas cea mai populară alegere în rândul cumpărătorilor din UE, cu o cotă de piață de 34,6%. Modelele pe benzină și motorină au reprezentat împreună 36,6%, în scădere față de 46,3% în anul precedent.