Merz vrea să transforme Germania în „cea mai puternică armată convențională din Europa”. Planurile au fost obținute de Politico

Cinci luni mai târziu, cancelarul german intenționează să adauge echipamentul necesar pentru a realiza această ambiție, potrivit unor noi documente interne ale guvernului consultate de POLITICO.

Lista extinsă de 39 de pagini prezintă achiziții în valoare de 377 de miliarde de euro în domeniile terestru, aerian, maritim, spațial și cibernetic. Documentul este o prezentare generală a achizițiilor de armament care vor fi detaliate în bugetul armatei germane pentru 2026, dar multe dintre acestea sunt achiziții pe termen lung pentru care nu există un calendar clar.

În ansamblu, este o foaie de parcurs cuprinzătoare pentru reforma apărării Germaniei, așteptată de mult timp, ancorată ferm în industria internă.

Din punct de vedere politic, momentul coincide cu trecerea lui Merz la un nou model de finanțare. Începând din primăvară, Berlinul a decis să excludă apărarea din frâna constituțională a datoriei Germaniei, permițând cheltuieli susținute pe mai mulți ani, dincolo de fondul special de aproape 100 de miliarde de euro, aproape epuizat, creat în timpul mandatului fostului cancelar Olaf Scholz.

Elementele de pe listă vor apărea în cele din urmă, în tranșe mai mici, când vor fi suficient de mature pentru a fi supuse votului comisiei parlamentare pentru buget. Toate achizițiile cu o valoare de peste 25 de milioane de euro necesită aprobarea comisiei.

Investiții de sute de miliarde

Documentele arată că Bundeswehr dorește să lanseze aproximativ 320 de proiecte noi de arme și echipamente în cadrul ciclului bugetar al anului viitor. Dintre acestea, 178 au un contractant listat. Restul rămân „încă deschise”, ceea ce arată că o mare parte din planul de modernizare al Bundeswehr este încă în fază de proiect.

Companiile germane domină licitațiile identificabile, cu aproximativ 160 de proiecte, în valoare de aproximativ 182 de miliarde de euro, legate de firme naționale.

Rheinmetall este de departe cel mai mare câștigător. Grupul cu sediul în Düsseldorf și întreprinderile sale afiliate apar în 53 de linii de planificare separate, în valoare de peste 88 de miliarde de euro.

Aproximativ 32 de miliarde de euro ar urma să fie direcționate direct către Rheinmetall, în timp ce alte 56 de miliarde de euro sunt legate de filiale și întreprinderi comune, precum programele de vehicule de luptă Puma și Boxer derulate împreună cu KNDS.

Documentul prevede livrarea a 687 de vehicule Puma până în 2035, dintre care 662 sunt versiuni de luptă și 25 sunt vehicule pentru instruirea șoferilor.

Apărarea aeriană

În domeniul apărării aeriene, Bundeswehr intenționează să achiziționeze 561 de sisteme de turele cu rază scurtă de acțiune Skyranger 30 pentru protecție împotriva dronelor și protecție pe rază scurtă — un program condus în întregime de Rheinmetall. La acestea se adaugă milioane de grenade și cartușe pentru puști.

Diehl Defence se impune ca al doilea pilon industrial major al Bundeswehr, după Rheinmetall. Producătorul bavarez de rachete apare în 21 de linii de achiziții în valoare de 17.3 miliarde de euro.

Cea mai mare parte provine din familia IRIS-T, care urmează să constituie coloana vertebrală a viitoarei arhitecturi de apărare aeriană a Germaniei. Conform documentului, Bundeswehr intenționează să achiziționeze 14 sisteme complete IRIS-T SLM în valoare de 3.18 miliarde de euro, 396 de rachete IRIS-T SLM pentru aproximativ 694 de milioane de euro și alte 300 de rachete cu rază scurtă de acțiune IRIS-T LFK în valoare de 300 de milioane de euro.

Împreună, aceste linii reprezintă aproximativ 4.2 miliarde de euro, ceea ce face din IRIS-T unul dintre cele mai importante programe de apărare aeriană din planificarea Bundeswehr.

Dronele, printre principalele obiective

Dronele câștigă, de asemenea, teren pe lista de dorințe a armatei.

La nivelul superior, Bundeswehr dorește să-și extindă flota armată Heron TP operată împreună cu IAI din Israel, urmărind să achiziționeze noi muniții în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro. Urmează o duzină de drone tactice LUNA NG noi, în valoare de aproximativ 1.6 miliarde de euro.

Pentru marină, patru drone maritime uMAWS apar în plan cu o valoare estimată de 675 de milioane de euro, care va include piese de schimb, instruire și întreținere.

Câteva dintre cele mai scumpe proiecte noi ale Bundeswehr nu se află pe uscat, pe mare sau în aer, ci pe orbită.

Lista include programe satelitare în valoare de peste 14 miliarde de euro, care prevăd noi sateliți de comunicații geostaționari, stații de control la sol modernizate și, cel mai ambițios, o constelație de sateliți pe orbită joasă în valoare de 9.5 miliarde de euro, pentru a asigura o conectivitate constantă și rezistentă la bruiaj pentru trupe și posturile de comandă.

Această inițiativă este în concordanță cu planul ministrului apărării Boris Pistorius, în valoare de 35 de miliarde de euro, de a spori „securitatea spațială” a Germaniei.

Păstrarea banilor acasă

Unul dintre planurile cu cea mai mare încărcătură politică de pe lista de dorințe a Bundeswehr este potențiala achiziție a 15 avioane F-35 de la Lockheed Martin, în valoare de aproximativ 2.5 miliarde de euro, în cadrul sistemului american de vânzări militare externe.

Acestea ar menține intact rolul Germaniei în ceea ce privește partajarea nucleară, dar ar păstra și dependența sa de întreținerea, software-ul și accesul la datele misiunilor americane. De asemenea, ar putea semnala o convergență germană suplimentară către armamentul american pe care nu îl poate înlocui, în contextul în care tensiunile politice se adâncesc în legătură cu avionul de vânătoare de generația a șasea franco-germano-spaniol, Future Combat Air System.

Același cadru american apare și în alte proiecte de mare anvergură.

Proiecte de mare anvergură

Bundeswehr intenționează să cumpere 400 de rachete de croazieră Tomahawk Block Vb pentru aproximativ 1.15 miliarde de euro, împreună cu trei lansatoare Lockheed Martin Typhon în valoare de 220 de milioane de euro – o combinație care ar oferi Germaniei o rază de acțiune de 2.000 de kilometri.

Planul provizoriu al marinei privind aeronavele de patrulare maritimă, în valoare de 1.8 miliarde de euro pentru patru Boeing P-8A Poseidon, se încadrează, de asemenea, în cadrul programului de vânzări militare externe.

Toate cele trei proiecte leagă viitoarele capacități de atac și supraveghere ale Berlinului de controlul exporturilor și al sustenabilității din partea SUA.

Împreună, aproximativ 25 de proiecte legate de străinătate, în valoare de aproximativ 14 miliarde de euro, apar în mod clar în planificarea internă a Bundeswehrului – mai puțin de 5% din totalul de 377 miliarde de euro al cheltuielilor solicitate.

Cu toate acestea, ele reprezintă aproape toate capacitățile strategice, nucleare și de lungă distanță ale Germaniei, de la aeronave certificate nuclear la sisteme de atac profund și de supraveghere maritimă.

În schimb, aproape jumătate din listă este ancorată în industria germană, cuprinzând vehicule blindate, senzori și linii de muniție. Din punct de vedere financiar, firmele naționale domină; din punct de vedere politic, însă, cele câteva sisteme străine definesc cele mai sensibile roluri militare ale țării.