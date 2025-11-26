Ce sunt și cum funcționează rachetele Mistral, proaspăt achiziționate de Armata României

Ministerul Apărării Naționale a precizat că noile sisteme Mistral vor întări capacitatea României de apărare antiaeriană la joasă înălțime și vor îmbunătăți reacția trupelor în fața amenințărilor aeriene moderne, inclusiv drone și aeronave care operează la altitudini reduse.

Originea rachetelor

Sistemul Mistral a fost dezvoltat în Franța în anii ’80 de consorțiul MBDA, cunoscut pentru producția unor rachete cu eficiență ridicată și fiabilitate în operațiuni.

Prima variantă, Mistral 1, a intrat în serviciu la sfârșitul aceluiași deceniu, iar tehnologia a evoluat constant până la actuala versiune Mistral 3. Aceasta dispune de senzori avansați, rezistență crescută la contramăsuri și capacitatea de a identifica și lovi cu precizie ținte rapide și de dimensiuni mici.

Utilizatorii globali

Mistral se află în dotarea a peste 25 de state, fiind utilizat de aliați NATO precum Franța, Spania, Norvegia, Grecia sau Ungaria.

Sistemele sunt integrate în configurații variate – de la lansatoare portabile MANPADS, la platforme terestre, vehicule blindate și sisteme navale de apărare apropiată.

Mistral face parte din aceeași categorie cu cele mai cunoscute sisteme MANPADS, precum FIM-92 Stinger (SUA), 9K38 Igla (Rusia) și RBS-70 (Suedia).

Printre avantajele Mistral se numără calitatea superioară a senzorilor, rezistența ridicată la capcane termice și flexibilitatea de integrare pe multiple platforme.