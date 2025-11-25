Un nou sondaj francez îl arată pe Jordan Bardella favorit clar la alegerile prezidențiale din 2027

Potrivit sondajului, liderul de extremă dreapta, în vârstă de 30 de ani, ar câștiga următorul scrutin prezidențial. Acesta ar lua aproximativ 35 sau 36% în primul tur, iar în turul al doilea, acesta ar câștiga indiferent de configurație.

Odoxa a testat scenariul unei finale prezidențiale cu liderul stângii radicale, Jean-Luc Mélenchon, dar și a centristului Édouard Philippe. În turul al doilea, Bardella ar obține 74% într-o confruntare cu Mélenchon și 53% în fața lui Philippe. Marja de eroare a sondajului este de 2.5%.

„Din păcate pentru Jordan Bardella și susținătorii săi, și din fericire pentru toți ceilalți, a fi favoritul covârșitor la alegerile prezidențiale cu câteva luni înainte de acestea nu garantează succesul”, a transmis Odoxa.

Liderii de extremă dreapta precum Marine Le Pen sau tatăl ei, Jean-Marie Le Pen, au ajuns în finale prezidențiale de trei ori, însă au fost învinși de alianțe politice largi.

În martie, Marine Le Pen a fost găsită vinovată pentru deturnare de fonduri și a primit o interdicție de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de cinci ani. Astfel, Bardella este considerat succesorul ei la candidatura prezidențială.