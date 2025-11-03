Prima pagină » Politic » Are nevoie de proptele, e o acțiune politică. Sorin Grindeanu, despre participarea lui Nicușor Dan, la lansarea candidaturii lui Drulă

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu a fost deranjat de participarea lui Nicușor Dan la lansarea candidatului USR la fotoliul de primar al Capitalei, considerând că „Drulă are nevoie de proptele”.
Rareș Mustață
03 nov. 2025, 13:37, Politic

„Este o acțiune politică. Eu cred că românii s-au săturat de politică și vor să vadă administrație. Daniel Băluță asta își propune în următoarele săptămâni: să vorbească despre administrație, să vorbească despre proiecte”, a declarat Grindeanu, când a fost întrebat despre prezența lui Nicușor Dan la lansarea candidatului USR, Cătălin Drulă, la funcția de primar al Capitalei.

Liderul PSD a comentat că nu a fost surprins, întrucât „Cătălin Drulă are nevoie de proptele ca să creadă că va candida cu șanse”.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că românii „s-au săturat de politică” și a subliniat că Daniel Băluță, candidatul social-democraților la Primăria Capitalei, va pune accentul pe administrație și proiecte concrete în perioada următoare.

Întrebat dacă îl va invita pe Nicușor Dan la congresul PSD, Grindeanu a răspuns ferm: „Nu! E dreptul meu să invit sau să nu invit”.

El a mai adăugat că „unii candidați slabi” încearcă să-și crească șansele „sprijinindu-se pe Nicușor Dan” și că au ajuns „să-i copieze chiar și sloganul de campanie”.

„Noi vrem să facem administrație, nu politică. Și eu cred că bucureștenii asta vor”, a concluzionat Grindeanu.