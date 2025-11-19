Prima pagină » Politic » Grindeanu: Reducerea de cheltuieli trebuie să fie pe alte paliere decât reducerea de salarii

Grindeanu: Reducerea de cheltuieli trebuie să fie pe alte paliere decât reducerea de salarii

Laurențiu Marinov
19 nov. 2025, 15:58, Politic

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că partidul pe care îl conduce se opune reducerilor salariale.

Liderul social-democrat este optimist și spune că vor fi găsite soluții iar reducerea de cheltuieli să fie făcută pe alte paliere. El a amintit că au avut loc deja, tăieri de sporuri chiar și prin pachetul 1 și 2.

„S-a redus celebrul, sau chiar s-a tăiat, dacă nu mă înșel, în totalitate, dacă nu, s-a redus foarte mult, acel celebru spor de antenă, sau cum îi spunea. Pe educație s-au făcut. S-a mărit norma. S-au făcut foarte multe lucruri.

Eu cred că vom găsi soluții și știu că vom găsi soluții, pentru că nu-i un efort foarte mare. Adică reducerea de cheltuieli trebuie să fie pe alte paliere decât reducerea de salarii”, a declarat Sorin Grindeanu.