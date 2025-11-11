Prima pagină » Știrile zilei » Legea „Nordis” ajunge la vot final miercuri: avansuri plafonate și preapartamentare obligatorie

Deputații au încheiat dezbaterile pe mult-așteptata „lege Nordis”, proiectul care schimbă regulile din piața imobiliară și limitează avansurile cerute de dezvoltatori. Miercuri, actul normativ intră la votul final în Camera Deputaților, iar dacă va trece va fi trimis președintelui Nicușor Dan pentru promulgare.
Proiectul modifică Legea 10/1995 privind calitatea în construcții și Legea cadastrului, având ca scop protejarea cumpărătorilor de practici abuzive.

Ce prevede proiectul

Conform noilor prevederi, suma plătită pentru rezervare:



Dezvoltatorii imobiliari vor putea solicita avansuri doar în funcție de stadiul fizic al proiectului:
– încă 25% după finalizarea structurii de rezistență,
– încă 20% la finalizarea instalațiilor.

Toate sumele achitate ca avans vor fi depuse într-un cont bancar dedicat, pe numele dezvoltatorului, și vor putea fi folosite exclusiv pentru continuarea investiției imobiliare.

Preapartamentarea, element nou introdus

Un alt element cheie al proiectului este introducerea preapartamentării: fiecare unitate locativă va avea carte funciară individuală încă din faza de proiect, pentru a elimina riscul supraînscrierilor și al vânzărilor multiple.

Camera Deputaților este forul decizional. Proiectul a fost deja adoptat de Senat pe 14 aprilie 2025. Dacă va primi votul final, legea va intra rapid în procedura de promulgare.

Cine sunt inițiatorii

Proiectul a fost inițiat de 72 de deputați, patru de la PNL și 68 de la PSD, printre care fostul lider social-democrat Marcel Ciolacu.

