Un candidat independent la Primăria Capitalei vrea reintroducerea uniformelor în școlile din București

Dan Cristian Popescu, candidat la Primăria Capitalei, propune o idee nouă pentru școlile din București. Aceasta decizie, însă, nu ține de atribuțiile Primarului General al Bucureștiului.

Dan Cristian Popescu consideră că elevii din Capitală ar trebui să poarte din nou uniformă în unitățile de învățământ.

Candidatul independent explică pe pagina sa de Facebook că ar dori să reintroducă uniforma obligatorie în școli, spunând că această mișcare în învățământ ar aduce beneficii educației.

„De aceea, revenirea uniformelor școlare este una dintre principalele mele inițiative pentru București. Educația începe cu lucrurile simple. Iar uniforma este unul dintre ele.”, a scris acesta pe Facebook.

În postarea sa, Dan Popescu amintește de perioada când era elev și purta uniformă și spune că aceasta este importantă pentru dezvoltarea copiilor. El o descrie ca fiind „esențială pentru o educație bazată pe respect, echitate și apartenență”.