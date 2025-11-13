Un candidat independent la Primăria Capitalei vrea reintroducerea uniformelor în școlile din București

Dan Cristian Popescu, candidat la Primăria Capitalei, propune o idee nouă pentru școlile din București. Aceasta decizie, însă, nu ține de atribuțiile Primarului General al Bucureștiului.
Dan Cristian Popescu consideră că elevii din Capitală ar trebui să poarte din nou uniformă în unitățile de învățământ.
Candidatul independent explică pe pagina sa de Facebook că ar dori să reintroducă uniforma obligatorie în școli, spunând că această mișcare în învățământ ar aduce beneficii educației.
„Ea reduce diferențele dintre copii, elimină presiunea modei și cultivă mândria de a aparține unei comunități”, completează el.
Propunerea de reintroducere obligatorie a uniformei în școli tinde să ridice semne de întrebare și scepticism din partea unor cetățeni ai Capitalei.
Totuși, implementarea nu depinde direct de Primarul General al Capitalei și nu ar putea fi pusă în practică imediat, chiar dacă Dan Cristian Popescu ar câștiga, ipotetic, alegerile din 7 decembrie.
Decizia finală privind uniforma în școli revine fiecărei instituții de învățământ din București și din întreaga țară.