Călin Georgescu boicotează alegerile din Capitală: Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime

„Despre aceste alegeri am de spus următoarele. Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime. Nu pot crede în aceste alegeri din București și consider că electoratul a trebuit să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui. Oricine m-ar fi întrebat, mă rog, dacă m-ar fi întrebat, ar fi primit același răspuns. Și peste toate.

Într-un mod aproape macabru, pe 7 decembrie se împlinește un an de la anularea alegerilor care au îngropat democrația și libertatea în România. Iar acum se cere să legitimăm frauda de atunci. Pentru mine acest lucru este inacceptabil”, a declarat Georgescu într-un videoclip postat pe Facebook.

El a reamintit anularea alegerilor, acuzând că dacă el ar fi fost șeful statului, acum Bucureștiul nu ar fi avut nevoie de alegeri.

„Dacă acele alegeri nu ar fi fost anulate, astăzi nu am fi avut nevoie de alegeri la București. Când democrația se va întoarce în această țară, vă asigur, vor fi alegeri libere peste tot, nu doar la București. Totdeauna de aceea, nu mă pot implica în niciun fel. Nu pentru că refuz, ci pentru că nu pot crede în aceste alegeri. Și poate că unii nu au înțeles ce am spus la vremea respectivă, dar, vedeți, istoria ne arată mereu același adevăr, și anume, minciuna se grăbește, adevărul așteaptă. Nu mă spun ca leproși, ci ca o reafirmare de principiu”, a declarat Georgescu.

Candidatura lui Călin Georgescu la președinție a fost anulată anul trecut la CCR din cauza manipulării votului pe rețelele sociale, dar și a finanțării nedeclarate a campaniei electorale.

La scurt timp după anulare, fostul președinte Klaus Iohannis a declasificat documente ale serviciilor secrete are demonstrau interferențele ruse în alegerile prezidențiale din țara noastră.

Anul acesta, în septembrie, președintele României Nicușor Dan a confirmat și el că a fost vorba despre interferențe rusești, prezentându-le și liderilor europeni noul raport întocmit de procurorul general Alex Florența, cu privire la ingerințele rusești în alegerile anulate din România.