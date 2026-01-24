Prima pagină » Politic » Cătălin Predoiu și Oana Țoiu, mesaje cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române: „Unirea nu a fost un gest simbolic, ci un proiect național construit pas cu pas”

Cătălin Predoiu și Oana Țoiu au transmis sâmbătă mesaje cu ocazia zilei Unirii Principatelor Române. Cei doi oficiali au spus că Unirea a fost un proiect construit prin curaj.
24 ian. 2026

Vicepremierul României, Cătălin Predoiu, și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, au transmis vineri, 24 ianuarie, mesaje cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române

Cei doi oficiali au făcut precizări despre curajul, solidaritatea și rațiunea liderilor și cetățenilor care au făcut posibil acest moment istoric din 24 ianuarie.

În mesajul său postat pe Facebook, Cătălin Predoiu a spus că Unirea Principatelor nu a fost un gest simbolic, ci un proiect național realizat pas cu pas.

„Astăzi, 24 ianuarie, sărbătorim Unirea Principatelor Române – o realizare a oamenilor și a liderilor vremii, făcută prin curaj, organizare și inteligență politică. Unirea nu a fost un gest simbolic, ci un proiect național construit pas cu pas: o voință publică exprimată, apărată și transformată în decizie politică”, a precizat vicepremierul.

El a amintit de obstacolele care au existat între 1857 și 1859, inclusiv presiunile externe, manipulările electorale, campaniile menite să dezbine opinia publică.

„Au existat presiuni, încercări de a reflecta deformat voința publică, zvonuri și campanii menite să sperie și să dezbine. Nu întâmplător, în 1857, alegerile pentru Divanul ad-hoc din Moldova au ajuns să fie anulate și repetate, din cauza falsificării listelor electorale și a manipulărilor repetate”, a mai spus Predoiu.

Vicepremierul a explicat că în ciuda tuturor acestor încercări, românii au ales discernământul.

„Unirea a creat cadrul pentru reforme, stabilitate și dezvoltare, iar România a câștigat forța de a-și urma obiectivele mari și de a-și consolida locul în Europa”, a adăugat Predoiu.

Mesajul Ministrei de Externe a României

În paralel, mesajul ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a fost ca o completare la perspectiva lui Cătălin Predoiu. Oana Țoiu a menționat rolul Unirii în afirmarea statului român modern.

„Astăzi, 24 ianuarie 2026, celebrăm 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. Este un moment de referință pentru începutul modernizării statului român și consacrarea simultană a identității statelor unite și a apartenenței la familia europeană a națiunilor”, a spus Oana Țoiu.

Într-un comunicat de presă, aceasta a declarat că suveranitatea României nu este slăbită de cooperarea internațională, ci dimpotrivă, este astăzi mai întărită.

„Unitatea, solidaritatea și coeziunea națională au beneficiat atunci de întâlnirea între idealurile și așteptările unei țări și acțiunea clasei politice, pentru că oamenii de stat au înțeles că există ceva mai puternic decât competiția dintre ei: direcția țării și locul ei în lume”, a explicat Oana Țoiu.

Ministra de Externe a afirmat, de altfel, că „Unirea Principatelor Române a reprezentat nu doar realizarea aspirațiilor legitime ale românilor, ci și începutul diplomației moderne, al cărei nucleu instituțional s-a conturat imediat după 1859, contribuind decisiv la afirmarea României pe scena internațională. Angajamentul Ministerului Afacerilor Externe, de a acționa în continuare cu profesionalism, consecvență și responsabilitate pentru binele și siguranța cetățenilor români, este felul în care cinstim spiritul Unirii.”

„În aceste vremuri, cuvântul ‘unire’ evocă și înțelepciunea și forța de acțiune comună a celor care au responsabilitatea de a reprezenta țara și este relevant astăzi așa cum a fost mereu”, se mai menționează în comunicat.

