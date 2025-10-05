Directorul FBI Kash Patel concediază PE LOC un cursant pentru că acesta a afișat steagul LGBT la locul de muncă

Directorul FBI „a dispus concedierea imediată” a unui cursant agent de la academia FBI din Quantico, Virginia, care afișase un steag LGBT la locul său de muncă, potrivit mai multor surse familiare cu situația și a unei copii a scrisorii de demitere, trimise de directorul Kash Patel, potrivit ABC News.

Cursantul a lucrat mai mult de zece ani la biroul FBI din Los Angeles într-o funcție non-operativă, iar recent începuse instruirea pentru a deveni agent.

„Judecată deficitară”

În scrisoarea de demitere trimisă cursantului, Patel a scris:

„Prezentul document constituie notificarea oficială că sunteți concediat din funcția de nou agent cursant la Academia FBI din Quantico, Virginia, și eliberat din Serviciul Federal, sub autoritatea mea, în calitate de director al FBI, cu efect imediat”.

El a adăugat:

„După analiza faptelor și a circumstanțelor și având în vedere statutul dumneavoastră de probă, am decis că ați dat dovadă de o judecată deficitară prin afișarea necorespunzătoare a unui simbol politic la locul de muncă, în timpul activității dumneavoastră anterioare la biroul din Los Angeles.

În conformitate cu Articolul II al Constituției Statelor Unite și cu legile Statelor Unite, contractul dumneavoastră de muncă cu Biroul Federal de Investigații este, prin urmare, reziliat”.

Mai mulți agenți care au îngenuncheat la un protest legat de moartea lui George Floyd au fost dați afară cu o săptămână în urmă

Nici un reprezentant FBI nu a putut fi contactat pentru confirmare, din cauza programului de weekend.

Concedierea survine la o săptămână după ce FBI a dat afară mai mulți agenți care îngenuncheaseră în timpul unui protest din 2020, legat de drepturile civile, la Washington, după moartea lui George Floyd.

O sursă apropiată cazului a declarat pentru ABC News că agenții îngenuncheaseră atunci ca strategie de calmare a situației, după ce protestatarii furioși le ceruseră să facă acest gest.

Sursa a adăugat că o analiză internă anterioară a acțiunilor agenților a concluzionat că gestul nu reprezenta o declarație politică de solidaritate cu protestatarii.