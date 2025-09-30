Șeful FBI a oferit oficialilor din Noua Zeelandă arme imprimate 3D, a căror deținere este ilegală conform legilor locale

Pistolele replică din plastic imprimate 3D făceau parte din standurile de expunere pe care Patel le-a prezentat în iulie cel puțin trei înalți oficiali din domeniul securității din Noua Zeelandă. Patel, cel mai înalt oficial al administrației Trump care a vizitat țara până în prezent, se afla la Wellington pentru a deschide primul birou independent al FBI în Noua Zeelandă.

Pistoalele sunt arme strict restricționate în conformitate cu legislația din Noua Zeelandă, iar deținerea uneia necesită un permis suplimentar, pe lângă permisul obișnuit de port-armă. Agențiile de aplicare a legii nu au specificat dacă oficialii care s-au întâlnit cu Patel dețineau astfel de permise, dar nu ar fi putut păstra legal cadourile dacă nu le aveau.

Nu era clar ce permisiuni a solicitat Patel pentru a introduce armele în țară. Un purtător de cuvânt al lui Patel a declarat marți pentru AP că FBI nu va face comentarii.

Pistoalele au fost predate și distruse

În Noua Zeelandă, armele inutilizabile sunt tratate ca și cum ar fi utilizabile, dacă modificările le-ar putea face din nou funcționale. Pistoalele au fost considerate de autoritățile de reglementare ca fiind potențial utilizabile și au fost distruse, a declarat marți comisarul de poliție al Noii Zeelande, Richard Chambers, într-o declarație pentru AP.

Chambers nu a specificat cum au fost făcute inutilizabile armele înainte ca Patel să le ofere cadou. De obicei, acest lucru înseamnă dezactivarea temporară a mecanismului de tragere al armei.

Trei dintre cele mai puternice personalități din domeniul aplicării legii din Noua Zeelandă au declarat că au primit cadourile în cadrul unor întâlniri din 31 iulie. Chambers a fost unul dintre destinatari, iar ceilalți doi au fost Andrew Hampton, directorul general al agenției de informații umane a țării, NZSIS, și Andrew Clark, directorul general al agenției de informații tehnice GCSB, potrivit unei declarații comune a departamentelor lor.

Un purtător de cuvânt al agențiilor de spionaj a descris cadoul ca fiind „un suport pentru expunerea monedelor de provocare” care includea arma inoperabilă imprimată 3D „ca parte a designului”. Oficialii au cerut sfatul autorității de reglementare care aplică legile privind armele din Noua Zeelandă cu privire la cadouri a doua zi, a declarat Chambers.

Când armele au fost examinate, s-a descoperit că erau potențial funcționale.

„Pentru a asigura respectarea legilor privind armele de foc, am dat instrucțiuni poliției să le rețină și să le distrugă”, a spus Chambers.

Noua Zeelandă are controale stricte asupra armelor

Armele imprimate 3D sunt tratate la fel ca alte arme în Noua Zeelandă. Țara și-a întărit restricțiile privind armele în urma unui atac al supremațiștilor albi din 2019 asupra a două moschei din orașul Christchurch, când 51 de credincioși musulmani au fost împușcați mortal de un australian care acumulase legal o colecție de arme semiautomate.

Armele pe care Patel le-a dăruit șefilor forțelor de ordine nu erau modele semiautomate, interzise acum după masacrul de la Christchurch. Dar există o serie de alte motive pentru care neozeelandezii ar putea să nu poată deține legal anumite arme, inclusiv permisele specifice necesare pentru pistoale.

Noua Zeelandă nu are o cultură pasionată a deținerii de arme, iar armele sunt privite cu mai multă reticență de la masacrul în masă. Deținerea de arme este consacrată în legislația neozeelandeză ca un privilegiu, nu ca un drept.

Țara nu duce lipsă de arme, acestea sunt comune în zonele rurale pentru combaterea dăunătorilor. Dar crimele violente comise cu arme de foc sunt rare, iar mulți locuitori din mediul urban s-ar putea să nu fi văzut niciodată o armă de foc în persoană.

Este neobișnuit chiar și să vezi polițiști care poartă arme. Ofițerii de pe linia întâi nu sunt de obicei înarmați în timpul patrulării și își lasă armele încuiate în vehicule.

Patel a provocat nemulțumiri cu remarci despre China

Vestea vizitei lui Patel a provocat valuri în Noua Zeelandă la momentul respectiv, deoarece deschiderea noului birou local al FBI în Wellington nu a fost divulgată presei sau publicului până când nu s-a produs deja. O declarație a FBI din iulie a afirmat că această mișcare aliniază Noua Zeelandă cu misiunile FBI din alte țări membre ale alianței Five Eyes, care includ și Statele Unite, Australia, Canada și Regatul Unit.

Biroul va oferi o misiune locală pentru personalul FBI care a operat sub supravegherea Canberrei, Australia, din 2017, se arată în declarație.

Documentele publice divulgate agențiilor de știri locale în această lună au revelat că Patel s-a întâlnit și a luat masa cu mai mult de o duzină de înalți funcționari publici și oficiali aleși, inclusiv miniștri ai cabinetului, în timpul vizitei sale. Marți nu a fost clar imediat câți oficiali au primit pistoalele ca cadouri.

Patel provocase deja un ușor disconfort diplomatic la Wellington, sugerând în declarațiile furnizate reporterilor că noul birou al FBI avea ca scop contracararea influenței Chinei în Oceanul Pacific de Sud, unde se află Noua Zeelandă. Comentariile au provocat o respingere politicoasă din partea oficialilor de la Wellington, care au afirmat că prezența consolidată a FBI era destinată în primul rând colaborării în cazul infracțiunilor de exploatare a copiilor și trafic de droguri. Beijingul a condamnat declarațiile lui Patel.