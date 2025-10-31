Directorul FBI, criticat după ce ar fi folosit un avion guvernamental pentru a participa la concertul iubitei sale, la mai puțin de o oră de zbor de capitala SUA

Directorul FBI, Kash Patel, ar fi folosit un avion guvernamental pentru a participa la un eveniment de wrestling organizat la Universitatea de Stat din Pennsylvania, unde iubita sa, cântăreața de muzică country Alexis Wilkins, a susținut un concert, scrie Independent.

Înregistrările de zbor arată că un avion al Departamentului Justiției a plecat din Virginia spre Pennsylvania pe 25 octombrie, după care a continuat spre Nashville, orașul natal al lui Wilkins.

Patel și Wilkins au fost fotografiați împreună la evenimentul „Real American Freestyle”, co-fondat de regretatul luptător Hulk Hogan.

Controverse privind utilizarea avionului

Mai mulți congresmeni l-au criticat pe Patel pentru ceea ce consideră o utilizare excesivă a aeronavei guvernamentale în scopuri personale.

Deși directorul FBI este obligat să folosească un avion guvernamental pentru motive de securitate și comunicații, el trebuie să ramburseze costul călătoriilor personale la prețul unui bilet comercial.

Criticii susțin că Patel a estompat granița dintre călătoriile oficiale și cele private, folosind avionul pentru a merge la evenimente sportive sau pentru a-și vizita partenera.

Poziția de apărare

Patel susține că regulile Congresului îi impun să utilizeze aeronava pentru toate deplasările, însă această justificare i-a atras acuzații de ipocrizie.

În 2023, el l-a criticat pe fostul director FBI Christopher Wray pentru același tip de folosire a zborurilor plătite din bani publici.

Relatările din presă indică faptul că Patel combină frecvent deplasările de serviciu cu cele personale, deși nu există dovezi că ar fi avut activități oficiale în timpul vizitei la Universitatea din Pennsylvania.