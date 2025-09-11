Suspectul în cazul împușcării mortale a activistului Charlie Kirk, reținut de FBI

„Persoana implicată în împușcătura de astăzi, care a luat viața lui Charlie Kirk, se află acum în arest. Mulțumim autorităților locale și de stat din Utah pentru colaborarea cu FBI”, a transmis Patel într-o postare pe rețeaua X.

Inițial, anchetatorii nu identificaseră niciun suspect, iar agențiile federale se află la fața locului pentru investigarea incidentului și colectarea probelor, inclusiv a eventualelor gloanțe și alte dovezi.

Charlie Kirk, cunoscut activist conservator, a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment desfășurat la Utah Valley University. Președintele Donald Trump a ordonat coborârea tuturor drapelelor americane în bernă în memoria lui Kirk, până duminică seară.