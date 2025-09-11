VIDEO. Posibilul autor al asasinatului lui Charlie Kirk, surprins fugind pe un acoperiș după ce a deschis focul

Înregistrarea video pare să arate un lunetist alergând pe acoperișul Universității Utah Valley după ce l-a împușcat pe Charlie Kirk în timpul unui eveniment desfășurat miercuri.

Lunetistul a fost surprins la câteva momente după ce l-a împușcat pe Charlie Kirk.

Conform rapoartelor, Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost rănit de un lunetist la eveniment, probabil de la o distanță de aproximativ 200 de metri, potrivit The Mirror.

Additional footage shows an individual running across the roof of the Losee Center in the moments after the shooting. pic.twitter.com/5ouPzRynR3 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 10, 2025

Doar șase polițiști asigurau securitatea evenimentului. În urma tragediei, două persoane au fost reținute pentru interogatoriu, potrivit BBC. Cu toate acestea, ambele au fost eliberate după ce s-a constatat că „nu există legături actuale între aceste persoane și împușcături”.

Incidentul, un „atac țintit”

Într-un comunicat emis miercuri seara, după producerea tragediei, Departamentul de Siguranță Publică din Utah a anunțat că „este în curs o anchetă și o vânătoare de oameni pentru a-l găsi pe autorul împușcăturilor”, iar incidentul este catalogat drept un „atac țintit”.

„Se crede că autorul împușcăturilor a tras de pe acoperișul unei clădiri în jos, spre locul unde se desfășura evenimentul public, în curtea studenților”, se mai arată în comunicat, potrivit BBC.

Activistul politic și aliatul lui Trump, Charlie Kirk, a fost împușcat în gât miercuri în timpul unui eveniment la Universitatea Utah Valley. Acesta a fost transportat la spital în critică critică și, din nefericire, a decedat.