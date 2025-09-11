Prima pagină » Știri externe » Suspectul reținut în ancheta privind uciderea lui Charlie Kirk a fost eliberat, confirmă FBI

Directorul FBI, Kash Patel, a anunțat că persoana reținută în legătură cu atacul armat de miercuri care l-a vizat pe comentatorul conservator Charlie Kirk a fost eliberată, în urma unui interogatoriu.
Sursa foto: Jerry Mennenga/ZUMA Press Wire
Petre Apostol
11 sept. 2025, 06:56, Știri externe

Subiectul aflat în arest a fost eliberat după o interogare de către forțele de ordine. Ancheta noastră continuă și vom continua să furnizăm informații în interesul transparenței”, a declarat Patel joi, într-o postare pe X.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre identitatea persoanei sau circumstanțele, subliniind doar că ancheta este în desfășurare.

Charlie Kirk, cunoscut activist conservator și susținător al președintelui american Donald Trump, a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment desfășurat la Utah Valley University.