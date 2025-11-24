Accident naval pe Dunăre, în zona Mila 36: două ambarcațiuni s-au ciocnit

Potrivit Poliției Tulcea, accidentul naval a avut loc duminică seara, în jurul orei 18:00, pe Dunăre, în zona Canalului Mila 36.

Polițiștii ajunși la fața locului au constatat faptul că s-a produs o coliziune între două ambarcațiuni de agrement, una având ca pasager un bărbat, de 29 de ani, din județul Tulcea, iar în cealaltă se aflau doi bărbați, de 48 și 71 de ani, din județul Tulcea.

În urma impactului prima ambarcațiune a ieșit de pe șenalul navigabil și a intrat în mal, iar bărbatul de 29 de ani a fost rănit. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului, în cauză fiind deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.